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Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Винница
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Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
450.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
510,64
Экономия при брони:
-27,07 грн
483,57
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
564.9 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердие
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
567.5 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
567.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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