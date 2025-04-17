Киев
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника

Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
384.2 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
473.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
510,64
Экономия при брони: -27,07 грн
483,57 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
384.3 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
390.2 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
390.5 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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