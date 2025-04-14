Киев
О товаре
Цены
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека
Закрыто
Открывается через 15 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
Забронировать
Милосердие
Закрыто
Открывается через 15 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
302.9 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
501,50
Экономия при брони:
-17,93 грн
483,57
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню