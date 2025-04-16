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Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Запорожье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
81.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
518,85
Экономия при брони:
-35,28 грн
483,57
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
255.6 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
250.1 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
250.3 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
255.4 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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