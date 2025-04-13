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Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника
Киев
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Открыто
Закроется через 35 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
406.2 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
501,50
Экономия при брони:
-17,93 грн
483,57
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
409.3 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
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Милосердие
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
413.7 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
413.9 км
ЗОНД ИНТУБАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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