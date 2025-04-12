соски

Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)

8 препаратовНайти все в аптеках
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17303 №1
Novatex
от 67,30 грн
в 48 аптеках
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301 №2
Novatex
от 80,60 грн
в 27 аптеках других городов
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
Для каши размер 2 артикул 14304 №2
Novatex
от 49,10 грн
в 19 аптеках других городов
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17303 №2
Novatex
от 88,56 грн
в 12 аптеках
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17003 №1
Novatex
от 11,20 грн
в 11 аптеках других городов
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17001 №1
Novatex
от 19,30 грн
в 3 аптеках других городов
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301 №1
Novatex
от 70,30 грн
в 3 аптеках
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301l №1
Novatex
Нет в наличии
Цены в Киев
от 67,30 грн
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Характеристики
Производитель
Novatex
Форма выпуска
С вентиляцией, для каши
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия