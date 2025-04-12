Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
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СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17303 №1Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301 №2Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
Для каши размер 2 артикул 14304 №2Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17303 №2Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для каши артикул 17003 №1Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17001 №1Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301 №1Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA"
С вентиляцией, для чая артикул 17301l №1Novatex
Характеристики
Производитель
Novatex
Форма выпуска
С вентиляцией, для каши
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия