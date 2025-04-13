Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
95,07
Экономия при брони: -6,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
94,90
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,96
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
110,39
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,13
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
95,50
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
104,35
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,99
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
93,33
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,63
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,48
Экономия при брони: -7,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №1
Novatex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,05
Экономия при брони: -4,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
94,08
Экономия при брони: -5,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Класна аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" для каши размер 2 №2
Novatex
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" для каши размер 2 №2
Novatex
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex