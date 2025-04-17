Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,93
Экономия при брони: -4,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
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Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 13-А
117.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
94,88
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,89
Экономия при брони: -7,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптекарь
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Северная, 46
121.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №1
Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex