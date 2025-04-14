Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
92,96
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
112,05
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" для каши размер 2 №2
Novatex
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
94,90
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
92,13
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
107,86
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
106,79
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
109,57
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №1
Novatex
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Роза
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
5.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
104,35
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
92,76
Экономия при брони: -4,20 грн