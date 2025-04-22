Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
107,61
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
94,89
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
110,24
Экономия при брони: -4,87 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
113,40
Экономия при брони: -5,94 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,64
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
114,53
Экономия при брони: -7,07 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
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Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,67
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека enter
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для чая №2
Novatex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
107,84
Экономия при брони: -7,34 грн