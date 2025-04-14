Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
106,64
Экономия при брони: -6,14 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
115,53
Экономия при брони: -8,07 грн
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 102
4.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
109,82
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
115,24
Экономия при брони: -7,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
113,22
Экономия при брони: -5,76 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
7.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
114,06
Экономия при брони: -6,60 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
8.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 4-А
8.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex