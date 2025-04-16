Соска силиконовая к бутылке Беби-нова (Nipple silicone to bottle Baby-nova)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
10.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
11.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
62.3 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №2
Novatex
111,74
Экономия при брони: -4,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
63.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
63.7 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
63.8 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
64.2 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
СОСКА СИЛИКОНОВАЯ КРУГЛАЯ К БУТЫЛКЕ торговой марки "BABY-NOVA" с вентиляцией, для каши №1
Novatex