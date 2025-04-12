для снижения системного действия, токсичности и пролонгации эффекта при местной анестезии прокаин применяют в комбинации с вазоконстрикторами (0,1% р-р эпинефрина гидрохлорида из расчета 1 капля на 2–5 мл р-ра). Препарат применяют с осторожностью при инфицировании места инъекции.

Для предупреждения побочных реакций сначала проводят пробу на переносимость, о которой свидетельствуют отек и покраснение места инъекции. При положительной реакции прокаин не применяют.

При применении препарата необходим контроль функции сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы. С осторожностью назначают при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек.

При проведении местной анестезии при применении одной и той же общей дозы токсичность прокаина выше при применении более концентрированного р-ра. В связи с этим с повышением концентрации р-ра общую дозу рекомендуется снизить или разбавить р-р препарата до более низкой концентрации (стерильным изотоническим р-ром натрия хлорида).

Препарат применяют с осторожностью при состояниях, которые сопровождаются снижением печеночного кровотока, при прогрессировании сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития блокад сердца и шока), воспалительных заболеваниях, дефиците псевдохолинэстеразы, почечной недостаточности, у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), тяжелобольных, ослабленных больных, в период беременности и кормления грудью, в период родов.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности возможно при условии хорошей переносимости.

В период кормления грудью применение препарата возможно после предыдущей тщательной оценки ожидаемой пользы терапии для матери и потенциального риска для грудного ребенка.

При применении во время родов возможно развитие брадикардии, апноэ, судорог у новорожденного.

Дети. Применение у детей в возрасте до 18 лет запрещено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.