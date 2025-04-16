Николаев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
59,76
Экономия при брони: -3,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,30 грн