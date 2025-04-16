Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,61
Экономия при брони: -12,61 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,61
Экономия при брони: -12,61 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,61
Экономия при брони: -12,61 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
98,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
91,80
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
86,67
Экономия при брони: -2,88 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
69,72
Экономия при брони: -4,55 грн
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум