Киев
Новокаин (Novocainum)

Новокаин (Novocainum)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 180 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
96,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
90,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -5,00 грн
92,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
58,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,40 грн
92,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
92,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
92,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
92,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
9,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -5,00 грн
92,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
69,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
88,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
96,30
Экономия при брони: -4,00 грн
92,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
92,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
96,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
92,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
96,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное