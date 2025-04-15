Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
96,30
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -7,30 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум