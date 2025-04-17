Винница (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
97,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
1.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
89,64
Экономия при брони: -3,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -3,40 грн