Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 52 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
85,60
Экономия при брони: -2,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
79,52
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
100,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Артериум
99,60
Экономия при брони: -6,70 грн