Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Налоксон-ЗН инструкция по применению
Состав
Налоксона гидрохлорид - 0,4 мг/мл
Фармакологические свойства
налоксон является конкурентным антагонистом опиатных рецепторов и относится к группе так называемых чистых антагонистов опиатных рецепторов. Блокирует преимущественно m-рецепторы и благодаря значительному сродству с этими рецепторами налоксон вытесняет наркотические анальгетики из мест связывания, ликвидируя таким образом симптомы передозировки опиоидов и устраняет действие как эндогенных опиатных пептидов, так и экзогенных опиоидных анальгетиков; в меньшей степени влияет на другие опиатные рецепторы.
Введение налоксона предотвращает, ослабляет или устраняет (в зависимости от дозы и времени введения) эффекты опиоидных анальгетиков, восстанавливает дыхание, уменьшает седативное действие и эйфорию, ослабляет гипотензивный эффект.
Налоксон устраняет действие широкой группы наркотических средств как агонистов, так и агонистов-антагонистов опиатных рецепторов: морфина, апоморфина, диаморфина (героина), кодеина, дигидрокодеина, тримеперидина, метадона, пентазоцина, фентанила, бупренорфина.
Препарат устраняет центральные и периферические токсические симптомы: угнетение дыхания, сужение зрачков, замедление опорожнения желудка, дисфорию, кому и судороги, а также анальгетический эффект наркотических анальгетиков, кроме того, он устраняет токсическое действие высоких доз алкоголя.
Налоксон эффективен также в борьбе с нарушениями функции дыхания при смешанных отравлениях, вызванных опиоидными средствами в сочетании с барбитуратами, бензодиазепинами и алкоголем.
Налоксон провоцирует синдром отмены у больных с опиоидной зависимостью.
Препарат не обладает анальгезирующей активностью, не вызывает дисфории и психомиметических симптомов, развития привыкания и формирования лекарственной зависимости.
При в/в введении действие препарата начинается уже через 0,5–2 мин, продолжительность действия составляет 20–40 мин. При в/м или п/к введении действует через 2–3 мин, продолжительность действия — 2,5–3 ч. Средний период полураспада — 1–1,5 ч; у новорожденных более длительный (3 ч). Налоксон метаболизируется в печени с образованием глюкуронидов. Метаболиты выводятся с мочой.
Применение при печеночной и почечной недостаточности не изучено. Проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.
Показания Налоксон-ЗН
передозировка наркотических анальгетиков, бензодиазепинов, барбитуратов, кома при остром алкогольном отравлении. В анестезиологии используется для ускорения выхода из наркоза, нейролептанальгезии, при угнетении дыхательного центра, вызванном галотаном или кетамином, при операциях по поводу фокальной эпилепсии, перед завершением управляемого дыхания; для восстановления дыхания у новорожденных после введения роженице опиоидных анальгетиков; при шоке в комбинированной терапии; в качестве диагностического средства у больных с подозрением на опиоидную зависимость.
Применение Налоксон-ЗН
доза препарата и путь введения зависят от состояния больного и количества опиоидного средства, находящегося в организме.
При передозировке наркотических анальгетиков Налоксон-М вводят в/в (медленно капельно, в течение 2–3 мин), в/м или п/к: взрослым — в дозе 0,4 мг. При угрожающих жизни состояниях предпочтителен в/в путь введения. При недостаточном эффекте препарат вводят повторно в той же дозе через каждые 3–5 мин до восстановления сознания и спонтанного дыхания. Если после введения суммарной дозы препарата 10 мг не наступает восстановление сознания и дыхания, то диагноз отравления опиоидными анальгетиками ставится под сомнение.
Начальная доза для детей составляет 0,005–0,01 мг/кг массы тела. При необходимости возможны повторные введения препарата. Для ускорения выхода из хирургического наркоза Налоксон-М назначают в/в взрослым в дозе 0,1–0,2 мг (0,0015–0,003 мг/кг массы тела); детям — 0,001–0,002 мг/кг массы тела через каждые 2–3 мин до появления спонтанного дыхания и восстановления сознания больного, но без отчетливых болевых ощущений и дискомфорта. Если желаемого эффекта нет, повторно вводят препарат в дозах до 0,1 мг/кг массы тела через каждые 2–3 мин. При невозможности проведения в/в инъекции препарат вводят в/м или п/к дробными дозами.
Для новорожденных начальная доза составляет 0,01 мг/кг массы тела. Введение можно повторить в соответствии с принципами применения у взрослых с послеоперационным угнетением дыхания на фоне применения опиоидных анальгетиков. При депрессии дыхания у новорожденных, вызванной введением опиоидных анальгетиков во время родов, Налоксон-М вводят в дозе 0,1 мг/кг массы тела в/м, п/к или в/в. Перед введением препарата необходимо удостовериться в проходимости дыхательных путей у новорожденного. Возможно профилактическое в/м введение 0,2 мг (0,06 мг/кг массы тела).
Для диагностики опиоидной зависимости Налоксон-М вводят в дозе 0,8 мг в/в и наблюдают за состоянием больного с целью выявления признаков синдрома отмены.
Противопоказания
повышенная чувствительность к налоксону.
Побочные эффекты
при быстром введении Налоксона-М могут возникать различные реакции.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, АГ, остановка сердца.
Со стороны ЦНС: дрожь, судороги.
Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд.
Прочие: усиленное потоотделение.
При применении Налоксона-М в послеоперационный период в дозах, превышающих необходимые, возможно исчезновение анальгезии и возбуждение, артериальная гипотензия или АГ, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, отек легких.
При применении в терапевтических дозах у больных, в организме которых не содержатся опиоиды, Налоксон-М обычно не вызывает побочных эффектов.
Особые указания
длительность действия некоторых опиоидных анальгетиков может превышать длительность действия Налоксона-М, поэтому пациенты должны находиться под постоянным медицинским наблюдением и в условиях, которые дают возможность проводить ИВЛ и другие реанимационные мероприятия.
Больным с опиоидной зависимостью следует вводить препарат очень осторожно, так как возможно появление синдрома отмены.
С осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли налоксон с грудным молоком. Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно при оценке соотношения риск/польза.
Во время применения Налоксона-М запрещается управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы.
Взаимодействия
Налоксон-М устраняет анальгетическое действие опиоидных анальгетиков, уменьшает эффекты бупренорфина и трамадола, но действие его кратковременно.
При одновременном применении Налоксон-М может уменьшать антигипертензивное действие клонидина.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, АГ, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, остановка сердца, отек легких.
Лечение: симптоматическое. Для предупреждения передозировки необходимо строго придерживаться рекомендованных доз препарата.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.