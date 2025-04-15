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Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)

Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
259,36
Экономия при брони: -11,60 грн
247,76 грн
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
237,30
Экономия при брони: -2,60 грн
234,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
253,90
Экономия при брони: -19,20 грн
234,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
237,30
Экономия при брони: -2,60 грн
234,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
212,00 грн
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
166,11 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
155,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
291,70 грн
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