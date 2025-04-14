Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
257,10
Экономия при брони: -16,81 грн
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
240,65
Экономия при брони: -11,80 грн
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн