Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
253,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
246,79
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
241,79
Экономия при брони: -8,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
226,45
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Сиверский Шлях, 28/2
64.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
234,42
Экономия при брони: -9,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
232,03
Экономия при брони: -13,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
253,20
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
322,18
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
121,17
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн