Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
263,22
Экономия при брони: -15,46 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
33.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Немиров, ул. Евдокименко, 22
38.9 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
188,00
Экономия при брони: -5,64 грн
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн
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Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 40
61.7 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Налоксон-ЗН раствор для инъекций 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
310,60 грн