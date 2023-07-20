конкурентный антагонист опиоидов; блокирует опиоидные рецепторы или вытесняет опиоиды из связи с ними. Не обладает агонистическими свойствами (морфиноподобной активностью). Устраняет центральное и периферическое действие различных опиоидов (включая эндогенные эндорфины), в том числе угнетение дыхания и артериальную гипотензию. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер.

В анестезиологии налоксон применяют для ускорения выхода из наркоза и при угнетении дыхательного центра, вызванном опиоидами, кетамином, фторотаном, при переводе больных после продленной ИВЛ на самостоятельное дыхание.

В токсикологии и наркологии налоксон используют при острой интоксикации наркотическими анальгетиками, для диагностики интоксикации опиатами, лечения опиатной зависимости.