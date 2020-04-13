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Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye) (85223) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Цена в городе Киев
от 11,10 грн
По рецепту
50 шт, 0,25 мг от 11,10 грн
В наличии в 366 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
C01A A05 Дигоксин
Регистрационное удостоверение
UA/4231/01/01 от 13.04.2020
Международное название
DIGOXINUM (Дигоксин)

Дигоксин-Здоровье инструкция по применению

Фармакологические свойства

гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh). Обладает высокой кардиотонической активностью, снижает ЧСС, обладает диуретическим эффектом.
Дигоксин хорошо всасывается при приеме внутрь.

Показания Дигоксин-Здоровье

хроническая сердечная недостаточность, тахиаритмическая форма мерцания предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия.

Применение Дигоксин-Здоровье

внутрь, в первый день обычно по 0,25 г 4–5 раз в сутки с равными интервалами, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки. Дозы уточняют, исходя из показателей ЭКГ, функции внешнего дыхания, диуреза. Высшая суточная доза дигоксина для взрослых — 1,5 мг. Дозы для детей устанавливают строго индивидуально.
У больных с почечной недостаточностью дозу дигоксина снижают примерно в 2 раза.

Противопоказания

блокады сердца, интоксикация гликозидами наперстянки, повышенная чувствительность к препарату.

Побочные эффекты

брадикардия, нарушения сердечной проводимости вплоть до полной предсердно-желудочковой блокады, экстрасистолия по типу бигеминии, диспепсические явления, тошнота, рвота, анорексия, боль в эпигастральной области, депрессия, спутанность сознания, нарушения зрения.

Особые указания

применение дигоксина требует осторожности при явлениях коронарной недостаточности, особенно при остром инфаркте миокарда.

Дигоксин-Здоровье
Дигоксин-Здоровье таблетки 0,25 мг блистер, №50
от 11,10 грн
В наличии в 366 аптеках
Цены в аптеках
Дигоксин-Здоровье
Дигоксин-Здоровье таблетки 0,25 мг блистер, №50
от 11,10 грн
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