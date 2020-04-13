внутрь, в первый день обычно по 0,25 г 4–5 раз в сутки с равными интервалами, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки. Дозы уточняют, исходя из показателей ЭКГ, функции внешнего дыхания, диуреза. Высшая суточная доза дигоксина для взрослых — 1,5 мг. Дозы для детей устанавливают строго индивидуально.

У больных с почечной недостаточностью дозу дигоксина снижают примерно в 2 раза.