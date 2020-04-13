Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye) (85223) - инструкция по применению ATC-классификация
Дигоксин-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh). Обладает высокой кардиотонической активностью, снижает ЧСС, обладает диуретическим эффектом.
Дигоксин хорошо всасывается при приеме внутрь.
Показания Дигоксин-Здоровье
хроническая сердечная недостаточность, тахиаритмическая форма мерцания предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия.
Применение Дигоксин-Здоровье
внутрь, в первый день обычно по 0,25 г 4–5 раз в сутки с равными интервалами, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки. Дозы уточняют, исходя из показателей ЭКГ, функции внешнего дыхания, диуреза. Высшая суточная доза дигоксина для взрослых — 1,5 мг. Дозы для детей устанавливают строго индивидуально.
У больных с почечной недостаточностью дозу дигоксина снижают примерно в 2 раза.
Противопоказания
блокады сердца, интоксикация гликозидами наперстянки, повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
брадикардия, нарушения сердечной проводимости вплоть до полной предсердно-желудочковой блокады, экстрасистолия по типу бигеминии, диспепсические явления, тошнота, рвота, анорексия, боль в эпигастральной области, депрессия, спутанность сознания, нарушения зрения.
Особые указания
применение дигоксина требует осторожности при явлениях коронарной недостаточности, особенно при остром инфаркте миокарда.