Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,92
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,64
Экономия при брони: -1,82 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,10
Экономия при брони: -0,78 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,14
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,38
Экономия при брони: -1,95 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,51
Экономия при брони: -1,62 грн