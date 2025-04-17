Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,06
Экономия при брони: -1,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,09
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,46
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,62
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,03
Экономия при брони: -1,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,62
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,03
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,96
Экономия при брони: -1,40 грн