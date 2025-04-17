Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,19
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,71
Экономия при брони: -0,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
16,48
Экономия при брони: -0,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,57
Экономия при брони: -0,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,85
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,33
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,61
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,39
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,21
Экономия при брони: -1,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,03
Экономия при брони: -0,69 грн