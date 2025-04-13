Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,27
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,27
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,99
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека доброго дня
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
1.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,67
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Киев, ул. Жилянская, 107
2.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,61
Экономия при брони: -1,45 грн