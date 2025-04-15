Дигоксин-Здоровье (Digoksin-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -1,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,54
Экономия при брони: -2,41 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -1,10 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
17,90
Экономия при брони: -0,40 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -1,10 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Дигоксин-Здоровье таблетки 0.25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье