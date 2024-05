Аритмил — высокоэффективный противоаритмический препарат

Амиодарон был синтезирован в 1960 г. и применялся как препарат от стенокардии. Лишь позже ученые открыли его противоаритмические эффекты.

Амиодарон, входящий в состав Аритмила, считается наиболее эффективным из доступных антиаритмических препаратов (Vassallo P., Trohman R.G., 2007). Его применяют для лечения мерцательной аритмии и желудочковых аритмий. Амиодарон и его активный метаболит дезэтиламиодарон оказывают множественное влияние на деполяризацию и реполяризацию сердца. Хотя препарат главным образом блокирует калиевые каналы, он усиливает его действие через все четыре классических механизма противоаритмического действия Воген-Вильямса.

Амиодарон играет важную роль в лечении различных форм наджелудочковых и желудочковых аритмий. Это один из наиболее часто применяемых и назначаемых антиаритмических препаратов.Аритмил показан при жизнеугрожающей рецидивирующей желудочковой тахикардии или фибрилляции, когда другие вмешательства не дали результата. Его также применяют при лечении наджелудочковых тахиаритмий, включая фибрилляцию предсердий, трепетание предсердий и пароксизмальную возвратную суправентрикулярную тахикардию. Амиодарон занимает видное место в передовых алгоритмах жизнеобеспечения при различных аритмиях. При нарушении ритма амиодарон применяют в парентеральной (в/в) форме. После стабилизации состояния пациента переводят на пероральный амиодарон для дальнейшей постоянной терапии (Marraffa J.M., 2014). Препарат повышает выживаемость до госпитализации и не влияет на выживаемость в отношении последующих неврологических исходов (Laina A. et al., 2016). Амиодарон предотвращает реперфузионную фибрилляцию желудочков у пациентов с гипертрофией левого желудочка, перенесших замену аортального клапана, в большей степени, чем лидокаин. Кроме того, амиодарон подавлял послеоперационную продукцию интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли альфа (Mita N. et al., 2018).

Фармакологические взаимодействия Аритмила

Амиодарон является ингибитором изоферментов цитохрома Р-450. Он усиливает действие варфарина и вызывает усиление антикоагуляции. Поскольку Т ½ амиодарона очень длительный, развитие этого эффекта может занять до нескольких недель для достижения максимальной интенсивности. И наоборот, после отмены амиодарона его влияние на метаболизм варфарина может сохраняться в течение нескольких месяцев. Амиодарон также повышает уровень дигоксина, хинидина, прокаинамида, флекаинида, лидокаина, метопролола, симвастатина, циклоспорина и фенитоина в крови. При добавлении амиодарона рекомендуется снизить вдвое дозы варфарина и дигоксина (Zevin S., 2019).

Клиническая фармакология

Амиодарон — это йодосодержащее соединение с некоторым структурным сходством с тироксином. Высокое содержание йода в препарате, вероятно, является фактором его воздействия на щитовидную железу. Биодоступность амиодарона варьирует и в целом составляет 22–95%. Абсорбция увеличивается, когда препарат принимают с пищей (Physicians’ desk reference, 2002). Амиодарон хорошо растворим в липидах и сохраняется в высоких концентрациях в жировой и мышечной ткани, а также в тканях печени, легких и кожи. Амиодарон проникает через плаценту и достигает измеримых уровней в грудном молоке.

Основным метаболитом амиодарона является дезэтиламиодарон (ДЭА), который, как известно, обладает антиаритмическими свойствами (Libersa C.C. et al., 2000).

Т ½ амиодарона значительно варьирует и необычайно длительный, в среднем около 58 дней. Считается, что длительный Т ½ является результатом медленного высвобождения препарата из обогащенных липидами тканей.

Электрофизиологические эффекты

Амиодарон считается препаратом класса III; он удлиняет интервал Q–T. Однако препарат обладает множеством других эффектов: он замедляет ЧСС и проводимость атриовентрикулярного узла (через блокаду кальциевых каналов и бета-адренорецепторов), увеличивает рефрактерность (за счет блокады калиевых и натриевых каналов) и замедляет внутрисердечную проводимость (путем блокады натриевых каналов). Препарат блокирует входящий ток натрия в фазу 0 потенциала действия (Гиляров М.Ю., Сулимов В.А., 2009). Также препарат оказывает четкое действие блокатора β-адренорецептора. Однако блокада у препарата неконкурентная, что позволяет использовать его ингибирующее действие как дополнительное при необходимости применения блокаторов β-адренорецептора. Также препарат блокирует кальциевые каналы и обладает свойством блокировать α-адренорецепторы.

Взаимосвязь между концентрацией амиодарона в плазме крови и эффектом, а также вклад метаболита ДЭА точно не установлены (Physicians’ desk reference, 2002). Регулярный мониторинг уровня амиодарона в плазме крови не рекомендуется.

Долгосрочное лечение Аритмилом

Амиодарон разрешен для вторичной профилактики опасных для жизни желудочковых аритмий. Североамериканское общество кардиостимуляции и электрофизиологии (North American Society for Pacing and Electrophysiology — NASPE) рекомендует амиодарон в качестве антиаритмического средства выбора у пациентов, переживших устойчивые желудочковые тахиаритмии, особенно с дисфункцией левого желудочка.

Исследования применения амиодарона для первичной профилактики внезапной смерти у пациентов из группы высокого риска дали неоднозначные результаты. Результаты метаанализа 13 исследований пациентов с застойной сердечной недостаточностью или недавно перенесенным инфарктом миокарда свидетельствовали о небольшом снижении общей годовой смертности с 12,3 до 10,9% (уровень доказательности A) (Amiodarone Trials Meta-Analysis Investigators, 1997). Польза от терапии амиодароном была более выражена у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, при этом лечение снизило годовой уровень смертности с 24,3 до 19,9% (Yamreudeewong W. et al., 2003). При этом имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) были более эффективны, чем амиодарон в снижении смертности у пациентов с высоким риском перенесенного инфаркта миокарда (Buxton A.E. et al., 1999; Moss A.J. et al., 2002; Lee D.S. et al., 2003) (уровень доказательности A). Амиодарон можно применять в качестве дополнительного средства для снижения частоты шока, ассоциированного с острым инфарктом миокарда, или для контроля фибрилляции предсердий у отдельных пациентов с сильными симптомами. Относительная эффективность амиодарона при инфаркте миокарда в предотвращении внезапной смерти у пациентов без коронарной болезни изучается.

Амиодарон применяют для лечения фибрилляции предсердий, хотя FDA не одобрило это показание. В различных практических руководствах амиодарон рекомендуют в качестве препарата второй линии при длительном лечении фибрилляции предсердий у пациентов со структурным заболеванием сердца и у пациентов с сильными симптомами без сердечных заболеваний (Fuster V. еt al., 2001). Результаты нескольких небольших исследований свидетельствовали, что амиодарон аналогичен хинидину и соталолу в лечении фибрилляции предсердий у таких пациентов (Connolly S.J., 1999; Roy D. еt al., 2000). В одном рандомизированном контролируемом исследовании синусовый ритм успешно поддерживали в течение 16 мес у 65% пациентов, получавших амиодарон, по сравнению с 37% пациентов, получавших соталол или пропафенон (Roy D. еt al., 2000). Однако недавние исследования показали, что агрессивные попытки поддерживать синусовый ритм с помощью амиодарона или других препаратов не улучшают исходы у относительно бессимптомных пациентов (Wyse D.G. et al., 2002; Van Gelder I.C. et al., 2002). Длительная терапия амиодароном с его потенциалом токсичности не является оправданной у пациентов, принимающих антикоагулянты (Siddoway L.A., 2003).

Лечение Аритмилом в ургентных ситуациях

В/в введение амиодарона эффективно для экстренного лечения желудочковых тахиаритмий. Начало антиаритмического эффекта в/в амиодарона наступает менее чем через 30 мин (Gallik D.M. et al., 2002).

Исследование, сравнивающее применение амиодарона и лидокаина у пациентов с устойчивой к шоку внебольничной фибрилляцией желудочков, показало, что терапия амиодароном существенно улучшает выживаемость и снижает частоту госпитализаций (Dorian P. et al., 2002) (уровень доказательности A).

Пациентов, которым требуется длительное лечение, следует переводить с в/в введения на пероральное. Пациенты, получавшие амиодарон в/в в течение менее 1 нед, должны принимать 800–1600 мг амиодарона перорально в сутки. Пациентам, получавшим амиодарон в/в в течение 1–3 нед, следует принимать 600–800 мг амиодарона перорально в сутки, а пациентам, получавшим амиодарон в/в дольше, более 3 нед, следует принимать 400 мг амиодарона перорально в сутки.

Вводимый в/в амиодарон все чаще применяют при лечении острой фибрилляции предсердий. В метаанализе 18 рандомизированных клинических исследований амиодарон был подобен другим антиаритмическим препаратам по способности переводить пациентов в нормальный синусовый ритм (72,1% для амиодарона по сравнению с 71,9% для других антиаритмических препаратов) (Hilleman D.E. et al., 2002) [уровень доказательности A]. В метаанализе не рассмотрено влияние антиаритмических препаратов на смертность и другие клинические исходы. Применение этих препаратов было бы наиболее целесообразно у пациентов с рецидивирующей гемодинамически нестабильной фибрилляцией предсердий. Амиодарон может быть особенно полезным у пациентов с высокой частотой желудочковых сокращений или нарушением функции почек.

Амиодарон-индуцированный гипотиреоз

Амиодарон-индуцированный гипотиреоз наблюдается примерно у 5–25% пролеченных амиодароном пациентов (Batcher E.L. et al., 2007), и это часто является осложнением при наличии меньшего резерва щитовидной железы из-за аутоиммунного тиреоидита, лечения 131I, операции на щитовидной железе или наличия предрасполагающих хронических заболеваний, таких как талассемия (Basaria S., Cooper D.S., 2005). Мониторинг функции щитовидной железы необходим у каждого пациента, который может нуждаться в лечении амиодароном. Его удобно выполнять перед началом лечения, через 1, 3 и каждые 6 мес (Rizzo L.F., Bruno O.D., 2012; Rizzo L.F. et al., 2017).

Выводы

Амиодарон является одним из наиболее эффективных противоаритмических средств. Аритмил показан при опасной для жизни рецидивирующей желудочковой тахикардии или фибрилляции, когда другие средства, такие как адреналин, не дали результата. Однако из-за высокой гепатотоксичности, а также высокого взаимодействия с другими, в том числе кардиопрепаратами, его применение у некоторых групп населения ограничено. В частности, лица пожилого возраста с полипрагмазией, могут жаловаться на ухудшение состояния при лечении амиодароном.

Препарат удлиняет длительность интервала Q–T, замедляет ЧСС и атриовентрикулярную проводимость, увеличивает рефрактерность и замедляет внутрисердечную проводимость.

Ограничивающим фактором применения амиодарона являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Поэтому у таких пациентов необходим тщательный контроль функции щитовидной железы и введение в терапию при необходимости левотироксина.