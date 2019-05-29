Аритмил (Aritmilum) (82542) - инструкция по применению ATC-классификация
Аритмил инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Антиаритмическое средство III класса. Антиаритмическое действие обусловлено увеличением III фазы потенциала действия, главным образом, за счет блокады калиевых каналов мембран кардиомиоцитов, а также кальциевых каналов, замедлением проводимости по AV-узлу и снижением автоматизма синусного узла. Незначительной мерой блокирует открытые и инактивированные натриевые каналы и замедляет быстрый входящий натриевый поток. Препарат неконкурентно блокирует α- и β-адренорецепторы преимущественно миокарда, что также содействует замедлению синоатриальной, предсердной и AV-проводимости, не влияя на внутрижелудочковую проводимость. Амиодарон увеличивает рефрактерный период и уменьшает возбудимость миокарда; замедляет проведение возбуждения и удлиняет рефрактерный период дополнительных передсердно-желудочковых путей. Антиангинальное действие амиодарона обусловлено снижением потребления кислорода миокардом за счет снижения ЧСС и ОПСС. Амиодарон не вызывает значительного негативного инотропного эффекта.
Фармакокинетика. Амиодарон обладает большим объемом распределения. В первые дни назначения препарат накапливается практически во всех тканях, особенно в жировых отложениях, печени, селезенке, легких. Через несколько дней происходит выведение амиодарона из организма. Стабильная концентрация достигается в пределах от 1 до нескольких месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Амиодарон выводится с желчью и калом. Почечная экскреция незначительная. T½ составляет 20–100 сут. После прекращения лечения амиодароном его выведение из организма происходит на протяжении нескольких месяцев. Амиодарон содержит йод, поэтому при метаболизме в печени происходит отщепление йода и выделение его с мочой в виде солей. Основная часть амиодарона и его метаболитов выводятся через кишечник на протяжении более 30 сут.
После отмены препарата его действие длится на протяжении нескольких дней или даже недель.
Показания Аритмил
Таблетки:
- тахиаритмия, связанная с WPW с-мом;
- трепетание и фибрилляция желудочков, когда невозможно применение других лекарственных средств;
- все виды пароксизмальной тахикардии, включая суправентрикулярную, узловую и вентрикулярную тахикардию, фибриляцию предсердий, в том случае, когда другие препараты назначать нельзя.
Таблетированную форму препарата применяют только для лечения тяжелых нарушений ритма, которые представляют собой опасность для жизни больного и резистентные к другим медикаментам, а также если другие препараты противопоказаны.
Лечение следует начинать и контролировать только в условиях стационара или под наблюдением специалиста.
Р-р для инъекций
Тяжелые нарушения сердечного ритма, когда лечение путем перорального применения амиодарона нецелесообразно, при таких заболеваниях, как:
- передсердна аритмия с высокой частотой сокращения желудочков;
- тахикардия, связанная с WPW с-мом;
- документированные симптоматические желудочковые нарушения ритма, которые приводят к нетрудоспособности;
- сердечно-легочная реанимация при остановке сердца, которая возникла вследствие фибрилляции желудочков, и является резистентной к внешней электроимпульсной терапии.
Применение Аритмил
Таблетки
Взрослые
Доза насыщения
Лечение обычно начинают с 200 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки на протяжении недели, снижая дозу до 200 мг 2 раза в сутки на протяжении следующей недели.
Поддерживающая доза
Следует использовать минимальные эффективные дозы в зависимости от реакции пациента на применение препарата. После периода насыщения дозу можно снизить до 200 или 100 мг/сут. Редко пациент может нуждаться в более высокой поддерживающей дозе. Поддерживающую дозу требуется регулярно пересматривать, особенно если она превышает 200 мг/сут. Слишком высокие дозы во время поддерживающей терапии могут вызвать побочные эффекты, которые связаны с высоким уровнем амиодарона и его метаболитов в тканях организма.
Поскольку Аритмил имеет очень длительный T½, то его можно принимать через день (200 мг препарата можно принимать через день, а 100 мг — рекомендуется принимать каждый день). Можно делать перерывы в приеме препарата — 2 дня в неделю. Режим приема препарата определяется индивидуально.
Пациенты пожилого возраста.
Как и для всех пациентов, очень важно применять минимальные эффективные дозы препарата. Пациенты пожилого возраста могут проявлять повышенную чувствительность к действию Аритмила, даже при назначении обычных доз. Особое внимание следует уделить мониторингу функции щитовидной железы.
Р-р для инъекций
Для в/в введения доза и кратность приема устанавливается индивидуально в зависимости от состояния и потребностей каждого пациента. Аритмил можно вводить только растворив его в 5% р-ре глюкозы. Не разводить 0,9% р-ром натрия хлорида, поскольку возможно образование преципитата! Исходя из фармацевтических свойств препарата, концентрация р-ра не должна быть ниже 600 мг/л, то есть 2 ампулы препарата надо разводить не менее чем в 500 мл 5% р-ра глюкозы.
Вводить рекомендуется только в центральные вены через центральный венозный катетер (для предупреждения флебита) в виде инфузий, а не инъекций в связи с опасностью возникновения гемодинамических нарушений (артериальная гипотензия, острая сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность).
В/в инфузия: ударная доза составляет 5–7 мг/кг массы тела, разбавленная в 250 мл 5% р-ра глюкозы и вводится в течение 20 мин — 2 ч. Введение можно повторять 2–3 раза на протяжении 24 ч. Суточная доза не должна превышать 1200 мг/сут. Терапевтический эффект препарата проявляется на первых минутах введения и исчезает постепенно, что требует коррекции скорости вливания согласно результатам лечения и поддерживающей инфузии.
Поддерживающаяся доза: 10–20 мг/кг/сут (в среднем — 600–800 мг/сут до 1200 мг/сут) в 250 мл 5% р-ра глюкозы на протяжении нескольких дней. Инфузионная терапия обыкновенно длится 4–5 дней, может быть постоянной или прерывистой (2–3 раза в сутки). С 1-го дня инфузии необходимо начинать постепенный переход на пероральный прием препарата в дозе от 600–800 до 1200 мг/сут.
В/в введение амиодарона в виде инъекций возможно только в неотложных ситуациях, когда отсутствуют другие терапевтические возможности, и только в отделениях кардиореанимации при постоянном ЭКГ-контроле.
В/в инъекция: обычная доза составляет 5 мг/кг массы тела, разбавленная в 20 мл 5% р-ра глюкозы и вводится на протяжении не менее 3 мин. Повторную в/в инъекцию не следует вводить раньше, чем через 15 мин после первого введения, даже если была использованна только часть содержимого одной ампулы (возможен необратимый коллапс).
Не смешивать в одном шприце с другими препаратами!
Детям в возрасте старше 3 лет для купирувания аритмий в неотложных ситуациях Аритмил вводят по схеме:
- рекомендованная ударная доза — 5 мг/кг, которая вводится в течение 20 мин — 2 ч;
- поддерживающая доза — 10–15 мг/кг/сут, которая вводится от нескольких часов до нескольких дней. При необходимости пероральный прием препарата можно начать сразу.
Противопоказания
Таблетки и р-р для инъекций: гиперчувствительность к йоду и/или к амиодарону либо к другим компонентам препарата, синусовая брадикардия, синоатриальная блокада, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма (опасность остановки синусного узла); высокая степень AV-блокады, тяжелые нарушения внутрижелудочковой проводимости (блокада 2-й и 3-й ножек пучка Гисса), синдром слабости синусного узла при отсутствии искусственного водителя ритма; одновременное применение с препаратами, которые могут вызвать полиморфную желудочковую тахикардию типа «torsade de pointes» нарушение функции щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз). До начала лечения необходимо проверить функцию щитовидной железы у всех пациентов; период беременности и кормления грудью.
Р-р для инъекций:
- циркуляторний коллапс или выраженная артериальная гипотензия, кардиомиопатия, декомпенсированная сердечная недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность является противопоказанием для введения Аритмила в виде в/в болюсной инъекции (возможно резкое ухудшение состояния больного);
- детский возраст до 3 лет.
Вышеприведенные противопоказания не принимаются во внимание при кардиопульмональной реанимации в случаях приступа резистентной желудочковой фибриляции.
Побочные эффекты
побочные эффекты, информация о которых приведена ниже, классифицированы по органам и системам, частотой их возникновение: очень часто (≥10%); часто (≥1% и <10%); нечасто (≥0,1% и <1%); редко (≥0,01% и <0,1%); очень редко (<0,01%).
Со стороны крови и лимфатической системы
Таблетки: очень редко — гемолитическая анемия, апластическая анемия, тромбоцитопения.
Таблетки и р-р для инъекций: у пациентов, принимавших амиодарон, отмечали случаи развития гранулем костного мозга. Клиническое значение этого неизвестно.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Таблетки и р-р для инъекций: часто — брадикардия, обычно умеренная и дозозависимая;
очень редко: выраженная брадикардия и, в исключительных случаях, остановка синусного узла, лечение которой отличается, особенно у людей пожилого возраста и/или у пациентов с дисфункцией синусного узла.
Таблетки: нечасто — развитие или усиление аритмии, иногда до остановки сердца; нарушение проводимости (синоатриальная блокада, AV-блокада разной степени). В основном эти побочные реакции могут возникнуть при сочетанном применении с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков сердца или при нарушениях электролитного баланса.
Р-р для инъекций: очень редко — развитие или усиления аритмии, иногда до остановки сердца, в основном при сочетанном применении с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков сердца или при нарушении электролитного баланса.
Эндокринные расстройства
Таблетки: часто — гипотиреоидизм, гипертиреоидизм, иногда с летальным исходом;
очень редко: синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH).
Офтальмологические расстройства
Таблетки: очень часто: микроотложения в эпителии роговицы, обычно в участке под зрачком, которые заметны, как правило, лишь при обследовании щелевой лампой и проявляются цветным ореолом в ослепительном свете или нечеткостью зрения. Микроотложения на роговице состоят из комплекса липидных наслоений, исчезают после отмены препарата и не требуют прекращения лечения;
очень редко: невропатия/неврит зрительного нерва, который может привести к слепоте.
Желудочно-кишечные расстройства
Таблетки: очень часто: доброкачественные гастроинтестинальные расстройства (тошнота, рвота, дисгевзия), которые обычно возникают в период насыщения препаратом и исчезают при снижении дозы.
Р-р для инъекций: очень редко: тошнота.
Со стороны гепатобилиарной системы
Таблетки: очень часто: изолированное повышение активности трансаминаз в сыворотке крови в начале лечения, обычно умеренное (в 1,5–3 раза выше нормы). Нормализация этих показателей происходит при снижении дозы препарата или даже спонтанно;
часто: острые расстройства функции печени (включая печеночную недостаточность), иногда фатальные, с высоким уровнем активности трансаминаз в сыворотке крови и/или с желтухой. При значительном повышении уровня трансаминаз терапию следует прекратить. В процессе лечения амиодароном рекомендуется периодический контроль функции печени;
очень редко: хронические заболевания печени (псевдоалкогольный гепатит, цирроз), иногда с летальным исходом.
Р-р для инъекций: очень редко: повышение активности трансаминаз в сыворотке крови в начале лечения, обычно умеренное (в 1,5–3 раза выше нормы). Нормализация этих показателей происходит при снижении дозы или даже спонтанно; острая печеночная недостаточность, иногда фатальная (чаще возникает в первые 24 ч в/в введения амиодарона), с высоким уровнем активности трансаминаз в сыворотке крови и/или желтухой. При значительном повышении уровня трансаминаз терапию следует прекратить. В процессе лечения амиодароном рекомендуется периодический контроль функции печени.
Со стороны иммунной системы
Таблетки: ангионевротический отек (было несколько сообщений, точная частота неизвестна).
Р-р для инъекций: очень редко: анафилактический шок; ангионевротический отек (было несколько сообщений, точная частота неизвестна).
Со стороны нервной системы
Таблетки: часто: экстрапирамидный тремор (появление которого может диктовать снижение дозы или отмены препарата), тревожные сновидения, нарушение сна;
нечасто: периферические сенсомоторные нейропатии и/или миопатии, обычно прекращаются после отмены препарата;
очень редко: мозжечковая атаксия (регрессирует после снижения дозы или отмены препарата), доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга), головная боль, головокружение.
Р-р для инъекций: очень редко: доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга), головная боль.
Со стороны репродуктивной системы
Таблетки: очень редко: эпидидимит, орхит, импотенция.
Со стороны дыхательной системы
Таблетки: часто: токсическое влияние на легочную ткань, иногда фатальный (гиперсенситивный пневмонит, альвеолярный/интерстициальный пневмонит или фиброз, плеврит, облитерирующий бронхиолит, связанный с пневмонией). Легочные нарушения, в основном обратимые при ранней отмене препарата. Клинические симптомы обычно исчезают на протяжении 3–4 нед, а потом происходит более медленное восстановление рентгенологической картины и функции легких (на протяжении нескольких месяцев). Поэтому следует пересмотреть в таких случаях необходимость отмены амиодарона и целесообразность назначения глюкокортикостероидов;
очень редко: бронхоспазм у пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, прежде всего у больных с БА; острый респираторный дистресс-синдром, иногда с летальным исходом, чаще всего непосредственно после операции (возможно, после взаимодействия с высокими дозами кислорода).
Сообщалось о случаях легочного кровотечения (точная частота неизвестна).
Р-р для инъекций: очень редко: интерстициальний пневмонит: легочные нарушения, в основном обратимые, при ранней отмене препарата. Клинические симптомы обыкновенно исчезают на протяжении 3–4 нед, а потом происходит более медленное восстановление рентгенологической картины и функции легких (на протяжении нескольких месяцев). Поэтому следует пересмотреть в таких случаях необходимость отмены амиодарона и целесообразность назначения глюкокортикостероидов; острый респираторный дистресс-синдром, иногда с летальным концом, чаще всего непосредственно после операции (возможно, после взаимодействия с высокими дозами кислорода); бронхоспазм и/или апноэ у больных с тяжелой дыхательной недостаточностью, прежде всего больных с БА.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Таблетки: очень часто: фотосенсибилизация;
часто: сероватая или голубоватая пигментация открытых участков кожи, особенно лица, в случаях продолжительного лечения высокими дозами препарата; после прекращения лечения эта пигментация медленно исчезает (на протяжении 10–12 мес).
очень редко: эритема во время радиотерапии; высыпание, обычно неспецифические; эксфолиативный дерматит; алопеция; крапивница (частота неизвестна).
Р-р для инъекций: очень редко: повышенное потоотделение.
Расстройства со стороны сосудов
Таблетки: очень редко: васкулит.
Побочные эффекты препарата обыкновенно зависят от дозы, поэтому следует с осторожностью определять минимальную эффективную поддерживающую дозу, чтобы предотвратить или снизить к минимуму риск возникновения нежелательных эффектов.
Р-р для инъекций: часто: снижение АД, как правило, умеренное и проходящее. Случаи тяжелой артериальной гипотензии или коллапса зарегистрированы при передозировке или слишком быстром введении препарата;
очень редко: ощущение жара.
Местные реакции
Р-р для инъекций: часто: реакции в месте введения препарата, такие как боль, эритема, отек, некроз, кровоизлияние, инфильтрация, воспаление, затвердение, целюлит, тромбофлебит, флебит, инфекционные осложнения, изменения пигментации.
Особые указания
Таблетки
Особые меры безопасности. У пациентов с нарушениями толерантности к углеводам, такими как врожденная галактоземия, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, лактазная недостаточность, противопоказано применение препарата в связи с содержанием в нем лактозы.
Амиодарон может вызвать серьезные побочные реакции со стороны органов зрения, сердца, легких, печени, щитовидной железы, кожи, периферической нервной системы. Поскольку возникновение этих реакций может быть отсрочено во времени, состояние пациентов при продолжительном лечении нужно тщательно контролировать. Учитывая, что нежелательные проявления являются дозозависимыми, поэтому при поддерживающей терапии нужно применять минимально эффективные дозы.
Перед хирургической операцией необходимо обязательно предупредить анестезиолога, что пациент получал/получает амиодарон (угроза респираторного дистресс-синдрома).
Для предотвращения нежелательных эффектов следует тщательно назначать сопутствующую терапию, учитывая клинически значимые взаимодействия амиодарона.
Особенности применения. Препарат необходимо применять с осторожностью у лиц пожилого возраста, пациентов, которые принимают сердечные гликозиды, в связи с риском развития тяжелой брадикардии, тяжелых нарушений проводимости с возможным возникновением идиовентрикулярного ритма, особенно при применении в высоких дозах. При возникновении таких состояний лечение Аритмилом необходимо прекратить, могут быть применены бета-адреномиметики или глюкагон, при необходимости — кардиостимуляция.
В связи с продолжительным T½ амиодарона, если брадикардия тяжелая, необходимо рассмотреть целесообразность подключения искусственного водителя ритма.
Применение таблетированной формы амиодарона не противопоказано при латентной или манифестной сердечной недостаточности, однако требуется соблюдать осторожность, поскольку существующая сердечная недостаточность может усилиться. В таких случаях Аритмил надо применять в комплексе с соответствующими препаратами.
На фоне лечения амиодароном возможны изменения ЭКГ: удлинение интервала Q–Т (в связи с пролонгацией реполяризации), появление зубца U, деформация зубца Т. Эти изменения не являются проявлением токсичности препарата.
У пациентов пожилого возраста возможно значительное снижение ЧСС.
Лечение препаратом необходимо прекратить в случае возникновения AV-блокады ІІ или ІІІ степени, синоатриальной блокады или бифасцикулярной блокады.
Амиодарон проявляет низкий проаритмический эффект, который проявляется в основном при сочетанном применении с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков или при нарушении электролитного баланса (особенно при гипокалиемии). Нарушение электролитного баланса желательно скорригировать к началу лечением Аритмилом. Сообщалось о возникновении новых аритмий или об усилении уже существующих аритмий, иногда фатальных.
Перед началом лечения каждому пациенту необходимо сделать ЭКГ, определить уровень калия в плазме крови. Мониторинг ЭКГ рекомендуется проводить и на протяжении всего лечения препаратом.
Амиодарон может повысить порог дефибриляции и/или порог электрокардиостимуляции у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами или кардиостимуляторами, который может отрицательно повлиять на эффективность устройства. Рекомендовано проводить регулярные тесты для обеспечения надлежащего функционирования устройства после начала лечения или изменения дозы препарата.
Амиодарон может вызвать нарушение функции щитовидной железы (гипотериоз, гипертиреоз), особенно у пациентов с ее дисфункцией в анамнезе (в том числе семейном), у пациентов пожилого возраста. Поэтому к началу и во время лечения (каждые 6 мес), а также на протяжении нескольких месяцев после его завершения необходимо проводить тщательный клинический и лабораторный контроль функции щитовидной железы.
При подозрении на дисфункцию щитовидной железы следует проводить измерение уровня ТТГ в сыворотке крови.
В ситуациях, угрожающих жизни, при возникновении гипотериоза, лечение амиодароном может быть продолжено в сочетании с левотироксином, дозы которого корригируются согласно уровням гормонов щитовидной железы. Эутиреоидное состояние, как правило, восстанавливается через 3 мес после прекращения лечения амиодароном.
Гипертиреоз может возникнуть в ходе лечения амиодароном или через несколько месяцев после его прекращения. Сообщалось о случаях фатального проявления гипертиреоза, поэтому при его возникновении, амиодарон следует отменить. Клиническое восстановление обычно происходит на протяжении нескольких месяцев.
В случаях тяжелой тиреоидной гиперактивности, необходимо рассмотреть целесообразность применения антитиреоидных препаратов, возможно, в сочетании с кортикостероидами.
Аритмил содержит йод, поэтому он может влиять на результаты тестов накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, но не влияет на уровень гормонов Т3, Т4, ТТГ.
В случае ухудшения четкости зрения или снижении остроты зрения, следует немедленно провести полное офтальмологическое обследование, включая обследование глазного дна. Необходимо прекратить прием амиодарона в случае появления нейропатии и/или неврита зрительного нерва, вызванных амиодароном, поскольку существует риск их прогрессирование к полной слепоте. В дальнейшем рекомендуется ежегодное офтальмологическое обследование таких пациентов.
Прием амиодарона может вызвать разные побочные эффекты со стороны печени, включая цирроз, гепатит, желтуху и тяжелую гепатоцеллюлярную недостаточность, иногда с летальным исходом (в основном при долгосрочной терапии, особенно после в/в введения амиодарона в первые 24 ч). Поэтому к началу и во время лечения Аритмилом рекомендуется регулярно (каждые 6 мес) проверять функцию печени (активность трансаминаз) для раннего выявления ее поражения. При значительном повышении уровня трансаминаз лечение следует прекратить.
В начале лечения возможно изолированное повышение активности трансаминаз в сыворотке крови, как правило, умеренное (в 1,5–3 раза выше нормы). Нормализация этих показателей происходит при снижении дозы или даже спонтанно.
Сообщалось о хронических заболеваниях печени при лечении препаратом свыше 6 мес (псевдоалкогольный гепатит, цирроз). Клинические симптомы и лабораторные изменения могут быть минимальными (возможна гепатомегалия, уровень трансаминаз повышен в 1,5–5 раз по сравнению с нормой). Поэтому в ходе лечения рекомендуется регулярный контроль функции печени. Клинические и лабораторные аномалии, как правило, уменьшаются после отмены препарата, однако случались одиночные случаи с летальным исходом.
Нежелательно употреблять алкоголь во время лечения Аритмилом, хотя сообщений о потенциировании негативного влияния на печень не было.
Амиодарон может послужить причиной появления периферической сенсомоторной нейропатии и/или миопатии при продолжительном применении, обычно после отмены препарата все нормализуется. Однако восстановление может быть неполным, очень медленным и проявиться только лишь через несколько месяцев после отмены препарата.
Возникновение одышки и непродуктивного кашля могут быть связаны с проявлением токсичного действия амиодарона на респираторную систему (гиперчувствительный пневмонит, альвеолярный/интерстициальный пневмонит или фиброз, плеврит, облитерирующий бронхиолит с пневмонией).
Больным, у которых развивается диспноэ или продуктивный кашель как изолированно, так и с ухудшением общего состояния (усталость, уменьшение массы тела, повышение температуры тела), следует провести рентгенографию грудной клетки и при необходимости отменить препарат.
Такие случаи пневмопатии могут привести к фиброзу легких, однако они, в основном, обратимые при ранней отмене амиодарона как при применении кортикостероидов, так и без них. Клинические симптомы, как правило, исчезают на протяжении 3–4 нед, а потом происходит более медленное восстановление рентгенологической картины и функции легких (на протяжении нескольких месяцев).
В отдельных случаях может развиваться плеврит, связанный с интерстициальной пневмонией.
У больных с тяжелыми респираторными нарушениями и особенно у больных с астмой, в отдельных случаях, может возникать бронхоспазм.
В некоторых случаях, у больных, получавшие амиодарон, наблюдался острый дистресс-синдром, непосредственно после операции (возможно несовместимость с высокой концентрацией кислорода). При использовании ИВЛ рекомендуется тщательный контроль за такими больными.
Не рекомендуется применять Аритмил с бета-блокаторами (кроме соталола и эсмолола), некоторыми блокаторами кальциевых каналов (верапамил, инъекционная форма дилтиазема), слабительными, которые стимулируют моторику кишечника и могут вызвать гипокалиемию. Также при сочетанном применении Аритмила и флекаинида необходимо, учитывая повышение плазменного уровня последнего, соответственно снижать дозу флекаинида и тщательно подвергать мониторингу состояние пациента.
Во время лечения амиодароном не рекомендуется употреблять грейпфрутовый сок в связи с риском повышения концентрации амиодарона в крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку препарат действует на щитовидную железу плода, применение препарата в период беременности противопоказано, за исключением особых ситуаций.
Амиодарон выделяется с грудным молоком в значительном количестве, поэтому при необходимости приема препарата женщинами, кормящих грудью, на протяжении лечения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Контролируемые клинические исследования по изучению безопасности и эффективности применения препарата для лечения детей не проводились.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, особенно у пациентов с амиодарон-индуцированными расстройствами со стороны органов зрения.
Р-р для инъекций
Особые меры безопасности. Аритмил для в/в введения предназначен для применения только в условиях специализированных отделений стационара при постоянном мониторинге состояния больного (ЭКГ, АД) в тех случаях, когда необходимо быстрое достижение антиаритмического эффекта или когда невозможен его пероральный прием.
Аритмил необходимо вводить инфузионно, поскольку даже очень медленная инъекция препарата может вызвать выраженную гипотензию, острую сердечно-сосудистую недостаточность или тяжелую дыхательную недостаточность. При возникновении циркуляторного коллапса может быть эффективным атропин.
В/в введение амиодарона шприцем в виде инъекций возможно только в неотложных ситуациях, когда отсутствуют другие терапевтические возможности, и только в отделениях кардиореанимации при постоянном ЭКГ-контроле.
Не смешивать препарат в одном шприце или системе с другими лекарственными средствами!
Р-р Аритмила содержит бензиловий спирт, который может вызвать токсические и аллергические реакции у детей в возрасте до 3 лет.
Перед хирургической операцией необходимо обязательно предупредить анестезиолога, что пациент получал/получает амиодарон (угроза респираторного дистресс-синдрома).
Для предотвращения нежелательных эффектов необходимо тщательно назначать сопутствующую терапию, учитывая клинически значимые взаимодействия амиодарона.
Особенности применения. Препарат рекомендуется вводить только в центральные вены (центральный венозный катетер), поскольку введение через периферические вены может вызвать флебит.
Амиодарон имеет низкий проаритмический эффект, который проявляется в основном при применении вместе с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков или при нарушении электролитного баланса (особенно при гипокалиемии). Нарушение электролитного баланса желательно скорригировать к началу введения Аритмила.
На фоне лечения амиодароном возможны изменения ЭКГ: удлинение интервала Q–Т (в связи с пролонгацией реполяризации), появление зубца U, деформация зубца Т. Эти изменения не являются проявлением токсичности препарата.
На протяжении лечения Аритмилом рекомендуется регулярно проверять функцию печени (активность трансаминаз) для раннего выявления ее поражения, поскольку в первые 24 ч в/в введения препарата, возможно возникновение тяжелой гепатоцеллюлярной недостаточности, иногда фатальной.
Применять с осторожностью у лиц пожилого возраста, пациентам, применяющим сердечные гликозиды, в связи с риском развития тяжелой брадикардии, тяжелых нарушений проводимости с возможным возникновением идиовентрикулярного ритма, особенно при применении в высоких дозах. При возникновении таких состояний лечение Аритмилом необходимо прекратить, могут быть применены бета-адреномиметики или глюкагон, при необходимости — кардиостимуляция.
Также с осторожностью препарат следует применять в случае гипотензии, БА, тяжелой дыхательной недостаточности, декомпенсированных кардиомиопатий или тяжелой сердечной недостаточности, печеночной недостаточности.
При применении препарата больными сахарным диабетом следует помнить, что Аритмил вводится только на 5% р-ре глюкозы.
При подозрении на диагноз интерстициального пневмонита необходимо провести рентгенологический контроль органов грудной клетки и решить вопрос об отмене препарата и уместности назначения кортикостероидов.
В некоторых случаях у больных, которые получали амиодарон, наблюдался острый дистресс-синдром непосредственно после операции. При использовании ИВЛ рекомендуется тщательный надзор за такими больными. Перед хирургической операцией следует информировать анестезиолога о том, что больной получал этот препарат.
Аритмил содержит йод (в 200 мг препарата содержится 75 мг йода), поэтому он может влиять на результаты тестов накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, но не влияет на уровень гормонов Т3, Т4, ТТГ. Амиодарон может вызвать нарушение функции щитовидной железы, особенно у пациентов с ее дисфункцией в анамнезе (в том числе семейном). Поэтому перед началом, во время лечения и на протяжении нескольких месяцев после его завершения необходимо проводить тщательный клинический и лабораторный контроль функции щитовидной железы.
Не рекомендуется применять Аритмил с бета-блокаторами (кроме соталола и эсмолола), некоторыми блокаторами кальциевых каналов (верапамил, инъекционная форма дилтиазема), слабительными, которые стимулируют моторику кишечника и могут вызвать гипокалиемию. Также при сочетанном применении Аритмила и флекаинида необходимо, учитывая повышение плазмового уровня последнего, соответственно снижать дозу флекаинида и тщательно проводить мониторинг состояния пациента.
Во время лечения амиодароном не рекомендуется употреблять грейпфрутовый сок (риск повышения концентрации амиодарона в крови).
Побочные эффекты препарата обычно зависят от дозы, поэтому следует с осторожностью определять минимальную эффективную поддерживающуюся дозу, чтобы предотвратить или свести к минимуму риск возникновения нежелательных эффектов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку препарат действует на щитовидную железу плода, применение препарата в период беременности противопоказано. Амиодарон выводится с грудным молоком в значительном количестве, поэтому при необходимости применения препарата женщинам, кормящим грудью, грудное вскармливание на протяжении лечения следует прекратить.
Дети. Детям в возрасте до 3 лет применение препарата противопоказано.
Р-р Аритмила содержит бензиловий спирт, который может вызвать токсические и аллергические реакции у детей в возрасте до 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поэтому в период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности.
Взаимодействия
Таблетки и р-р для инъекций. Противопоказано сочетанное применение с препаратами, которые могут вызвать полиморфную пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт («torsade de pointes») в связи с пролонгацией интервала Q–T:
- антиаритмические средства, включая препараты IА класса (хинидин, гидрохинидин, прокаинамид, дизопирамид), III класса (дофетилид, ибутилид), соталол, бепридил;
- препараты, которые не обладают антиаритмической активностью, включая винкамин, цисаприд, эритромицин (в/в), спирамицин (в/в), винкамин (в/в), ко-тримазол, пентамидин в случае парентерального введение, поскольку возникает риск развития пароксизмальной тахикардии с летальным исходом;
- нейролептики: некоторые фенотиазиновые нейролептики (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин); бензамиды (амисульприд, сультоприд, сульпирид, тиаприд), бутирофеноны (дроперидол, галаперидол), пимозид, сертиндол;
- препараты лития и трицикличные антидепрессанты (доксепин, мапротилин, амитриптилин, тразодон);
- некоторые антигистаминные препараты (лоратадин, терфенадин, астемизол, мизоластин);
- антималярийные препараты (хинин, мефлохин, хлорохин, галофантрин);
- моксифлоксацин, спарфлоксацин.
Не рекомендуется комбинированная терапия со следующими препаратами:
- бета-адреноблокаторы (кроме соталола и эсмолола) и некоторые блокаторы кальциевых каналов (верапамил, инъекционная форма дилтиазема), поскольку могут возникнуть нарушение автоматизма (выраженная брадикардия), проводимости (AV-блокада) и сократительной способности сердца вследствие угнетения симпатических компенсаторных механизмов. Если такая комбинация необходима, требуется тщательный предварительный контроль интервала Q–T и постоянный ЭКГ-контроль в процессе лечения;
- фторхинолоны (кроме моксифлоксацина, спарфлоксацина, комбинация с которыми противопоказана) — возможно возникновение пароксизмальной тахикардии типа «torsade de pointes». Если такая комбинация необходима, то нужен тщательный предварительный контроль интервала Q–T и постоянный ЭКГ-контроль.
С осторожностью назначают в комбинации с Аритмилом следующие препараты.
Средства, вызывающие гипокалиемию и, таким образом, повышающие риск развития пароксизмальной тахикардии типа «torsade de pointes»:
- диуретики, которые вызывают гипокалиемию (самостоятельно или сочетанно с другими препаратами);
- кортикостероиды (глюкокортикоиды, минералокортикоиды);
- тетракозактид;
- амфотерицин В (в/в);
- слабительные, стимулирующие моторику кишечника.
Необходимо предупреждать возникновение гипокалиемии и по необходимости корригировать ее; контролировать интервал Q–T и появление волн U на ЭКГ. Допустимо увеличение интервала Q–TS до 450 мс или не больше чем на 25% начальной величины.
В случае возникновения пароксизмальной тахикардии типа «torsade de pointes» не применять антиаритмические препараты, а использовать в/в введение р-ра сульфата магния или кардиостимуляцию, направленную на снижение ЧСС.
Пероральные антикоагулянты
Усиление эффекта пероральных антикоагулянтов и повышенный риск кровотечения диктует необходимость более частого контроля уровня протромбина в крови и коррекции доз антикоагулянтов в период лечения амиодароном и после отмены препарата.
Пероральные формы дилтиазема
Риск развития брадикардии и AV-блокады, особенно у людей пожилого возраста. Необходим клинический контроль и ЭКГ-контроль состояния больного.
Сердечные гликозиды
Могут возникать нарушение автоматизма (выраженная брадикардия) и AV-проводимости (синергизм действия); кроме того, возможно повышение концентрации дигоксина в плазме крови (в результате снижения клиренса дигоксина).
Необходимо проводить клинический, ЭКГ- и лабораторный контроль (включая при возможности определение уровня дигоксина в плазме крови); может возникнуть необходимость в измении дозы сердечных гликозидов.
Эсмолол
Возможно нарушение автоматизма, проводимости и сократительных свойств сердца вследствие угнетения симпатических компенсаторных механизмов. Необходим клинический и ЭКГ-контроль состояния больного.
Фенитоин
Возможно повышение уровня фенитоина в плазме крови с симптомами передозировки (в частности неврологического характера). Необходим клинический мониторинг и снижение дозы фенитоина с появлением признаков передозировки; по возможности — определение уровня фенитоина в плазме крови.
Клопидогрел
Амиодарон является ингибитором CYP 3A4, повышая плазмовые уровни других препаратов, которые метаболизируют с помощью этого фермента. Поскольку клопидогрел метаболизирует к своей активной форме CYP 3A4, сочетанное применение амиодарона может привести к неэффективности торможения агрегации тромбоцитов.
Препараты, метаболизирующиеся системой цитохрома Р450 3А4
Одновременное их применение с амиодароном, который является ингибитором этого фермента, повышает концентрацию этих препаратов в плазме крови, и, как следствие, возможно усиление их токсичности:
- циклоспорин: возможно повышение уровня циклоспорина в плазме крови в 2 раза; необходима коррекция дозы для поддержания терапевтической концентрации препарата в плазме крови;
- лидокаин, такролимус, силденафил, фентанил, мидазолам, эрготамин: необходима коррекция дозы;
- симвастатин, аторвастатин, ловастатин: дозозависимое повышение риска развития таких побочных явлений, как рабдомиолиз (из-за снижения метаболизма статинов в печени). Например, доза симвастатина не должна превышать 20 мг/сут. Если при применении препарата в такой дозе не удается достичь терапевтического эффекта, необходимо назначить другой статин, который не взаимодействует с амиодароном.
Флекаинид
Возможно повышение уровня флекаинида в плазме крови; необходима коррекция дозы.
Препараты, обусловливающие брадикардию
Кроме указанных выше бета-блокаторов (кроме соталола), блокаторов кальциевых каналов, сердечных гликозидов, амиодарон взаимодействует с клонидином, гуанфацином, ингибиторами холинэстеразы (донепезил, галантамин, ривастигмин, такрин, амбемоний, пиридостигмин, неостигмин) с повышением риска развития желудочковых нарушений ритма, особенно пароксизмальной тахикардии типа «torsade de pointes». Рекомендуется клинический и ЭКГ-контроль состояния больного.
Общая анестезия
Описаны случаи тяжелых осложнений у пациентов, которым проводилась общая анестезия: брадикардия, которая не корригируется атропином, артериальная гипотензия, нарушение проводимости, снижение сердечного выброса.
Редкие случаи тяжелых респираторных осложнений, которые иногда завершались летальным исходом (острый респираторный дистресс-синдром взрослых), чаще отмечали в ранний послеоперационный период во время кислородной терапии.
Грейпфрутовый сок ингибирует цитохром Р450 3А4, что может привести к повышению концентрации амиодарона в плазме крови.
Р-р для инъекций. Несовместимость.
Аритмил можно вводить, только растворив в 5% р-ре глюкозы. Не разводить 0,9% р-ром натрия хлорида, поскольку возможно образование преципитата!
С учетом фармацевтических свойств препарата концентрация р-ра не должны быть ниже 600 мг/л, то есть 2 ампулы препарата надо разводить не меньше, чем в 500 мл 5% р-ра глюкозы, потому что в меньшем количестве растворителя р-р Аритмила становится нестабильным.
Не смешивать в одном шприце или системе с другими лекарственными средствами!
Перед инфузией разводить р-р Аритмила в оборудовании, которое не содержит 2-диэтилгексилфталата (например ПВХ, полиэтилен, полипропилен, стекло), поскольку р-р Аритмила может высвободить 2-диэтилгексилфталат.
Передозировка
Таблетки и р-р для инъекций. Информации об острой передозировке амиодароном при применении таблетированной формы недостаточно. Описано несколько случаев синусовой брадикардии, остановки сердца, приступов желудочковой тахикардии, пароксизмальной тахикардии «torsade de pointes», сосудистой недостаточности, повреждения печени.
Лечение. Терапия симптоматическая, промывание желудка для уменьшения абсорбции препарата. В случае брадикардии могут быть применены бета-адреномиметики, препараты атропина или глюкагон, при необходимости — кардиостимуляция. В случае пароксизмальной тахикардии «torsade de pointes» — в/в введение солей магния, кардиостимуляция, направленная на снижение ЧСС.
Принимая во внимание фармакокинетический профиль амиодарона, рекомендуется контролировать состояние пациента (особенно сердечную деятельность) на протяжении длительного времени.
Амиодарон и его метаболиты не выводятся при диализе.
Информации относительно передозировки амиодарона при в/в применении нет.
Условия хранения
Таблетки. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Р-р для инъекций. Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °С.
Актуальная информация
Аритмил — высокоэффективный противоаритмический препарат
Амиодарон был синтезирован в 1960 г. и применялся как препарат от стенокардии. Лишь позже ученые открыли его противоаритмические эффекты.
Амиодарон, входящий в состав Аритмила, считается наиболее эффективным из доступных антиаритмических препаратов (Vassallo P., Trohman R.G., 2007). Его применяют для лечения мерцательной аритмии и желудочковых аритмий. Амиодарон и его активный метаболит дезэтиламиодарон оказывают множественное влияние на деполяризацию и реполяризацию сердца. Хотя препарат главным образом блокирует калиевые каналы, он усиливает его действие через все четыре классических механизма противоаритмического действия Воген-Вильямса.
Амиодарон играет важную роль в лечении различных форм наджелудочковых и желудочковых аритмий. Это один из наиболее часто применяемых и назначаемых антиаритмических препаратов.Аритмил показан при жизнеугрожающей рецидивирующей желудочковой тахикардии или фибрилляции, когда другие вмешательства не дали результата. Его также применяют при лечении наджелудочковых тахиаритмий, включая фибрилляцию предсердий, трепетание предсердий и пароксизмальную возвратную суправентрикулярную тахикардию. Амиодарон занимает видное место в передовых алгоритмах жизнеобеспечения при различных аритмиях. При нарушении ритма амиодарон применяют в парентеральной (в/в) форме. После стабилизации состояния пациента переводят на пероральный амиодарон для дальнейшей постоянной терапии (Marraffa J.M., 2014). Препарат повышает выживаемость до госпитализации и не влияет на выживаемость в отношении последующих неврологических исходов (Laina A. et al., 2016). Амиодарон предотвращает реперфузионную фибрилляцию желудочков у пациентов с гипертрофией левого желудочка, перенесших замену аортального клапана, в большей степени, чем лидокаин. Кроме того, амиодарон подавлял послеоперационную продукцию интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли альфа (Mita N. et al., 2018).
Фармакологические взаимодействия Аритмила
Амиодарон является ингибитором изоферментов цитохрома Р-450. Он усиливает действие варфарина и вызывает усиление антикоагуляции. Поскольку Т½ амиодарона очень длительный, развитие этого эффекта может занять до нескольких недель для достижения максимальной интенсивности. И наоборот, после отмены амиодарона его влияние на метаболизм варфарина может сохраняться в течение нескольких месяцев. Амиодарон также повышает уровень дигоксина, хинидина, прокаинамида, флекаинида, лидокаина, метопролола, симвастатина, циклоспорина и фенитоина в крови. При добавлении амиодарона рекомендуется снизить вдвое дозы варфарина и дигоксина (Zevin S., 2019).
Клиническая фармакология
Амиодарон — это йодосодержащее соединение с некоторым структурным сходством с тироксином. Высокое содержание йода в препарате, вероятно, является фактором его воздействия на щитовидную железу. Биодоступность амиодарона варьирует и в целом составляет 22–95%. Абсорбция увеличивается, когда препарат принимают с пищей (Physicians’ desk reference, 2002). Амиодарон хорошо растворим в липидах и сохраняется в высоких концентрациях в жировой и мышечной ткани, а также в тканях печени, легких и кожи. Амиодарон проникает через плаценту и достигает измеримых уровней в грудном молоке.
Основным метаболитом амиодарона является дезэтиламиодарон (ДЭА), который, как известно, обладает антиаритмическими свойствами (Libersa C.C. et al., 2000).
Т½ амиодарона значительно варьирует и необычайно длительный, в среднем около 58 дней. Считается, что длительный Т½ является результатом медленного высвобождения препарата из обогащенных липидами тканей.
Электрофизиологические эффекты
Амиодарон считается препаратом класса III; он удлиняет интервал Q–T. Однако препарат обладает множеством других эффектов: он замедляет ЧСС и проводимость атриовентрикулярного узла (через блокаду кальциевых каналов и бета-адренорецепторов), увеличивает рефрактерность (за счет блокады калиевых и натриевых каналов) и замедляет внутрисердечную проводимость (путем блокады натриевых каналов). Препарат блокирует входящий ток натрия в фазу 0 потенциала действия (Гиляров М.Ю., Сулимов В.А., 2009). Также препарат оказывает четкое действие блокатора β-адренорецептора. Однако блокада у препарата неконкурентная, что позволяет использовать его ингибирующее действие как дополнительное при необходимости применения блокаторов β-адренорецептора. Также препарат блокирует кальциевые каналы и обладает свойством блокировать α-адренорецепторы.
Взаимосвязь между концентрацией амиодарона в плазме крови и эффектом, а также вклад метаболита ДЭА точно не установлены (Physicians’ desk reference, 2002). Регулярный мониторинг уровня амиодарона в плазме крови не рекомендуется.
Долгосрочное лечение Аритмилом
Амиодарон разрешен для вторичной профилактики опасных для жизни желудочковых аритмий. Североамериканское общество кардиостимуляции и электрофизиологии (North American Society for Pacing and Electrophysiology — NASPE) рекомендует амиодарон в качестве антиаритмического средства выбора у пациентов, переживших устойчивые желудочковые тахиаритмии, особенно с дисфункцией левого желудочка.
Исследования применения амиодарона для первичной профилактики внезапной смерти у пациентов из группы высокого риска дали неоднозначные результаты. Результаты метаанализа 13 исследований пациентов с застойной сердечной недостаточностью или недавно перенесенным инфарктом миокарда свидетельствовали о небольшом снижении общей годовой смертности с 12,3 до 10,9% (уровень доказательности A) (Amiodarone Trials Meta-Analysis Investigators, 1997). Польза от терапии амиодароном была более выражена у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, при этом лечение снизило годовой уровень смертности с 24,3 до 19,9% (Yamreudeewong W. et al., 2003). При этом имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) были более эффективны, чем амиодарон в снижении смертности у пациентов с высоким риском перенесенного инфаркта миокарда (Buxton A.E. et al., 1999; Moss A.J. et al., 2002; Lee D.S. et al., 2003) (уровень доказательности A). Амиодарон можно применять в качестве дополнительного средства для снижения частоты шока, ассоциированного с острым инфарктом миокарда, или для контроля фибрилляции предсердий у отдельных пациентов с сильными симптомами. Относительная эффективность амиодарона при инфаркте миокарда в предотвращении внезапной смерти у пациентов без коронарной болезни изучается.
Амиодарон применяют для лечения фибрилляции предсердий, хотя FDA не одобрило это показание. В различных практических руководствах амиодарон рекомендуют в качестве препарата второй линии при длительном лечении фибрилляции предсердий у пациентов со структурным заболеванием сердца и у пациентов с сильными симптомами без сердечных заболеваний (Fuster V. еt al., 2001). Результаты нескольких небольших исследований свидетельствовали, что амиодарон аналогичен хинидину и соталолу в лечении фибрилляции предсердий у таких пациентов (Connolly S.J., 1999; Roy D. еt al., 2000). В одном рандомизированном контролируемом исследовании синусовый ритм успешно поддерживали в течение 16 мес у 65% пациентов, получавших амиодарон, по сравнению с 37% пациентов, получавших соталол или пропафенон (Roy D. еt al., 2000). Однако недавние исследования показали, что агрессивные попытки поддерживать синусовый ритм с помощью амиодарона или других препаратов не улучшают исходы у относительно бессимптомных пациентов (Wyse D.G. et al., 2002; Van Gelder I.C. et al., 2002). Длительная терапия амиодароном с его потенциалом токсичности не является оправданной у пациентов, принимающих антикоагулянты (Siddoway L.A., 2003).
Лечение Аритмилом в ургентных ситуациях
В/в введение амиодарона эффективно для экстренного лечения желудочковых тахиаритмий. Начало антиаритмического эффекта в/в амиодарона наступает менее чем через 30 мин (Gallik D.M. et al., 2002).
Исследование, сравнивающее применение амиодарона и лидокаина у пациентов с устойчивой к шоку внебольничной фибрилляцией желудочков, показало, что терапия амиодароном существенно улучшает выживаемость и снижает частоту госпитализаций (Dorian P. et al., 2002) (уровень доказательности A).
Пациентов, которым требуется длительное лечение, следует переводить с в/в введения на пероральное. Пациенты, получавшие амиодарон в/в в течение менее 1 нед, должны принимать 800–1600 мг амиодарона перорально в сутки. Пациентам, получавшим амиодарон в/в в течение 1–3 нед, следует принимать 600–800 мг амиодарона перорально в сутки, а пациентам, получавшим амиодарон в/в дольше, более 3 нед, следует принимать 400 мг амиодарона перорально в сутки.
Вводимый в/в амиодарон все чаще применяют при лечении острой фибрилляции предсердий. В метаанализе 18 рандомизированных клинических исследований амиодарон был подобен другим антиаритмическим препаратам по способности переводить пациентов в нормальный синусовый ритм (72,1% для амиодарона по сравнению с 71,9% для других антиаритмических препаратов) (Hilleman D.E. et al., 2002) [уровень доказательности A]. В метаанализе не рассмотрено влияние антиаритмических препаратов на смертность и другие клинические исходы. Применение этих препаратов было бы наиболее целесообразно у пациентов с рецидивирующей гемодинамически нестабильной фибрилляцией предсердий. Амиодарон может быть особенно полезным у пациентов с высокой частотой желудочковых сокращений или нарушением функции почек.
Амиодарон-индуцированный гипотиреоз
Амиодарон-индуцированный гипотиреоз наблюдается примерно у 5–25% пролеченных амиодароном пациентов (Batcher E.L. et al., 2007), и это часто является осложнением при наличии меньшего резерва щитовидной железы из-за аутоиммунного тиреоидита, лечения 131I, операции на щитовидной железе или наличия предрасполагающих хронических заболеваний, таких как талассемия (Basaria S., Cooper D.S., 2005). Мониторинг функции щитовидной железы необходим у каждого пациента, который может нуждаться в лечении амиодароном. Его удобно выполнять перед началом лечения, через 1, 3 и каждые 6 мес (Rizzo L.F., Bruno O.D., 2012; Rizzo L.F. et al., 2017).
Выводы
Амиодарон является одним из наиболее эффективных противоаритмических средств. Аритмил показан при опасной для жизни рецидивирующей желудочковой тахикардии или фибрилляции, когда другие средства, такие как адреналин, не дали результата. Однако из-за высокой гепатотоксичности, а также высокого взаимодействия с другими, в том числе кардиопрепаратами, его применение у некоторых групп населения ограничено. В частности, лица пожилого возраста с полипрагмазией, могут жаловаться на ухудшение состояния при лечении амиодароном.
Препарат удлиняет длительность интервала Q–T, замедляет ЧСС и атриовентрикулярную проводимость, увеличивает рефрактерность и замедляет внутрисердечную проводимость.
Ограничивающим фактором применения амиодарона являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Поэтому у таких пациентов необходим тщательный контроль функции щитовидной железы и введение в терапию при необходимости левотироксина.