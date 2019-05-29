Таблетки

Особые меры безопасности. У пациентов с нарушениями толерантности к углеводам, такими как врожденная галактоземия, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, лактазная недостаточность, противопоказано применение препарата в связи с содержанием в нем лактозы.

Амиодарон может вызвать серьезные побочные реакции со стороны органов зрения, сердца, легких, печени, щитовидной железы, кожи, периферической нервной системы. Поскольку возникновение этих реакций может быть отсрочено во времени, состояние пациентов при продолжительном лечении нужно тщательно контролировать. Учитывая, что нежелательные проявления являются дозозависимыми, поэтому при поддерживающей терапии нужно применять минимально эффективные дозы.

Перед хирургической операцией необходимо обязательно предупредить анестезиолога, что пациент получал/получает амиодарон (угроза респираторного дистресс-синдрома).

Для предотвращения нежелательных эффектов следует тщательно назначать сопутствующую терапию, учитывая клинически значимые взаимодействия амиодарона.

Особенности применения. Препарат необходимо применять с осторожностью у лиц пожилого возраста, пациентов, которые принимают сердечные гликозиды, в связи с риском развития тяжелой брадикардии, тяжелых нарушений проводимости с возможным возникновением идиовентрикулярного ритма, особенно при применении в высоких дозах. При возникновении таких состояний лечение Аритмилом необходимо прекратить, могут быть применены бета-адреномиметики или глюкагон, при необходимости — кардиостимуляция.

В связи с продолжительным T ½ амиодарона, если брадикардия тяжелая, необходимо рассмотреть целесообразность подключения искусственного водителя ритма.

Применение таблетированной формы амиодарона не противопоказано при латентной или манифестной сердечной недостаточности, однако требуется соблюдать осторожность, поскольку существующая сердечная недостаточность может усилиться. В таких случаях Аритмил надо применять в комплексе с соответствующими препаратами.

На фоне лечения амиодароном возможны изменения ЭКГ: удлинение интервала Q–Т (в связи с пролонгацией реполяризации), появление зубца U, деформация зубца Т. Эти изменения не являются проявлением токсичности препарата.

У пациентов пожилого возраста возможно значительное снижение ЧСС.

Лечение препаратом необходимо прекратить в случае возникновения AV-блокады ІІ или ІІІ степени, синоатриальной блокады или бифасцикулярной блокады.

Амиодарон проявляет низкий проаритмический эффект, который проявляется в основном при сочетанном применении с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков или при нарушении электролитного баланса (особенно при гипокалиемии). Нарушение электролитного баланса желательно скорригировать к началу лечением Аритмилом. Сообщалось о возникновении новых аритмий или об усилении уже существующих аритмий, иногда фатальных.

Перед началом лечения каждому пациенту необходимо сделать ЭКГ, определить уровень калия в плазме крови. Мониторинг ЭКГ рекомендуется проводить и на протяжении всего лечения препаратом.

Амиодарон может повысить порог дефибриляции и/или порог электрокардиостимуляции у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами или кардиостимуляторами, который может отрицательно повлиять на эффективность устройства. Рекомендовано проводить регулярные тесты для обеспечения надлежащего функционирования устройства после начала лечения или изменения дозы препарата.

Амиодарон может вызвать нарушение функции щитовидной железы (гипотериоз, гипертиреоз), особенно у пациентов с ее дисфункцией в анамнезе (в том числе семейном), у пациентов пожилого возраста. Поэтому к началу и во время лечения (каждые 6 мес), а также на протяжении нескольких месяцев после его завершения необходимо проводить тщательный клинический и лабораторный контроль функции щитовидной железы.

При подозрении на дисфункцию щитовидной железы следует проводить измерение уровня ТТГ в сыворотке крови.

В ситуациях, угрожающих жизни, при возникновении гипотериоза, лечение амиодароном может быть продолжено в сочетании с левотироксином, дозы которого корригируются согласно уровням гормонов щитовидной железы. Эутиреоидное состояние, как правило, восстанавливается через 3 мес после прекращения лечения амиодароном.

Гипертиреоз может возникнуть в ходе лечения амиодароном или через несколько месяцев после его прекращения. Сообщалось о случаях фатального проявления гипертиреоза, поэтому при его возникновении, амиодарон следует отменить. Клиническое восстановление обычно происходит на протяжении нескольких месяцев.

В случаях тяжелой тиреоидной гиперактивности, необходимо рассмотреть целесообразность применения антитиреоидных препаратов, возможно, в сочетании с кортикостероидами.

Аритмил содержит йод, поэтому он может влиять на результаты тестов накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, но не влияет на уровень гормонов Т3, Т4, ТТГ.

В случае ухудшения четкости зрения или снижении остроты зрения, следует немедленно провести полное офтальмологическое обследование, включая обследование глазного дна. Необходимо прекратить прием амиодарона в случае появления нейропатии и/или неврита зрительного нерва, вызванных амиодароном, поскольку существует риск их прогрессирование к полной слепоте. В дальнейшем рекомендуется ежегодное офтальмологическое обследование таких пациентов.

Прием амиодарона может вызвать разные побочные эффекты со стороны печени, включая цирроз, гепатит, желтуху и тяжелую гепатоцеллюлярную недостаточность, иногда с летальным исходом (в основном при долгосрочной терапии, особенно после в/в введения амиодарона в первые 24 ч). Поэтому к началу и во время лечения Аритмилом рекомендуется регулярно (каждые 6 мес) проверять функцию печени (активность трансаминаз) для раннего выявления ее поражения. При значительном повышении уровня трансаминаз лечение следует прекратить.

В начале лечения возможно изолированное повышение активности трансаминаз в сыворотке крови, как правило, умеренное (в 1,5–3 раза выше нормы). Нормализация этих показателей происходит при снижении дозы или даже спонтанно.

Сообщалось о хронических заболеваниях печени при лечении препаратом свыше 6 мес (псевдоалкогольный гепатит, цирроз). Клинические симптомы и лабораторные изменения могут быть минимальными (возможна гепатомегалия, уровень трансаминаз повышен в 1,5–5 раз по сравнению с нормой). Поэтому в ходе лечения рекомендуется регулярный контроль функции печени. Клинические и лабораторные аномалии, как правило, уменьшаются после отмены препарата, однако случались одиночные случаи с летальным исходом.

Нежелательно употреблять алкоголь во время лечения Аритмилом, хотя сообщений о потенциировании негативного влияния на печень не было.

Амиодарон может послужить причиной появления периферической сенсомоторной нейропатии и/или миопатии при продолжительном применении, обычно после отмены препарата все нормализуется. Однако восстановление может быть неполным, очень медленным и проявиться только лишь через несколько месяцев после отмены препарата.

Возникновение одышки и непродуктивного кашля могут быть связаны с проявлением токсичного действия амиодарона на респираторную систему (гиперчувствительный пневмонит, альвеолярный/интерстициальный пневмонит или фиброз, плеврит, облитерирующий бронхиолит с пневмонией).

Больным, у которых развивается диспноэ или продуктивный кашель как изолированно, так и с ухудшением общего состояния (усталость, уменьшение массы тела, повышение температуры тела), следует провести рентгенографию грудной клетки и при необходимости отменить препарат.

Такие случаи пневмопатии могут привести к фиброзу легких, однако они, в основном, обратимые при ранней отмене амиодарона как при применении кортикостероидов, так и без них. Клинические симптомы, как правило, исчезают на протяжении 3–4 нед, а потом происходит более медленное восстановление рентгенологической картины и функции легких (на протяжении нескольких месяцев).

В отдельных случаях может развиваться плеврит, связанный с интерстициальной пневмонией.

У больных с тяжелыми респираторными нарушениями и особенно у больных с астмой, в отдельных случаях, может возникать бронхоспазм.

В некоторых случаях, у больных, получавшие амиодарон, наблюдался острый дистресс-синдром, непосредственно после операции (возможно несовместимость с высокой концентрацией кислорода). При использовании ИВЛ рекомендуется тщательный контроль за такими больными.

Не рекомендуется применять Аритмил с бета-блокаторами (кроме соталола и эсмолола), некоторыми блокаторами кальциевых каналов (верапамил, инъекционная форма дилтиазема), слабительными, которые стимулируют моторику кишечника и могут вызвать гипокалиемию. Также при сочетанном применении Аритмила и флекаинида необходимо, учитывая повышение плазменного уровня последнего, соответственно снижать дозу флекаинида и тщательно подвергать мониторингу состояние пациента.

Во время лечения амиодароном не рекомендуется употреблять грейпфрутовый сок в связи с риском повышения концентрации амиодарона в крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку препарат действует на щитовидную железу плода, применение препарата в период беременности противопоказано, за исключением особых ситуаций.

Амиодарон выделяется с грудным молоком в значительном количестве, поэтому при необходимости приема препарата женщинами, кормящих грудью, на протяжении лечения следует прекратить кормление грудью.

Дети. Контролируемые клинические исследования по изучению безопасности и эффективности применения препарата для лечения детей не проводились.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, особенно у пациентов с амиодарон-индуцированными расстройствами со стороны органов зрения.

Р-р для инъекций

Особые меры безопасности. Аритмил для в/в введения предназначен для применения только в условиях специализированных отделений стационара при постоянном мониторинге состояния больного (ЭКГ, АД) в тех случаях, когда необходимо быстрое достижение антиаритмического эффекта или когда невозможен его пероральный прием.

Аритмил необходимо вводить инфузионно, поскольку даже очень медленная инъекция препарата может вызвать выраженную гипотензию, острую сердечно-сосудистую недостаточность или тяжелую дыхательную недостаточность. При возникновении циркуляторного коллапса может быть эффективным атропин.

В/в введение амиодарона шприцем в виде инъекций возможно только в неотложных ситуациях, когда отсутствуют другие терапевтические возможности, и только в отделениях кардиореанимации при постоянном ЭКГ-контроле.

Не смешивать препарат в одном шприце или системе с другими лекарственными средствами!

Р-р Аритмила содержит бензиловий спирт, который может вызвать токсические и аллергические реакции у детей в возрасте до 3 лет.

Перед хирургической операцией необходимо обязательно предупредить анестезиолога, что пациент получал/получает амиодарон (угроза респираторного дистресс-синдрома).

Для предотвращения нежелательных эффектов необходимо тщательно назначать сопутствующую терапию, учитывая клинически значимые взаимодействия амиодарона.

Особенности применения. Препарат рекомендуется вводить только в центральные вены (центральный венозный катетер), поскольку введение через периферические вены может вызвать флебит.

Амиодарон имеет низкий проаритмический эффект, который проявляется в основном при применении вместе с препаратами, которые удлиняют период реполяризации желудочков или при нарушении электролитного баланса (особенно при гипокалиемии). Нарушение электролитного баланса желательно скорригировать к началу введения Аритмила.

На фоне лечения амиодароном возможны изменения ЭКГ: удлинение интервала Q–Т (в связи с пролонгацией реполяризации), появление зубца U, деформация зубца Т. Эти изменения не являются проявлением токсичности препарата.

На протяжении лечения Аритмилом рекомендуется регулярно проверять функцию печени (активность трансаминаз) для раннего выявления ее поражения, поскольку в первые 24 ч в/в введения препарата, возможно возникновение тяжелой гепатоцеллюлярной недостаточности, иногда фатальной.

Применять с осторожностью у лиц пожилого возраста, пациентам, применяющим сердечные гликозиды, в связи с риском развития тяжелой брадикардии, тяжелых нарушений проводимости с возможным возникновением идиовентрикулярного ритма, особенно при применении в высоких дозах. При возникновении таких состояний лечение Аритмилом необходимо прекратить, могут быть применены бета-адреномиметики или глюкагон, при необходимости — кардиостимуляция.

Также с осторожностью препарат следует применять в случае гипотензии, БА, тяжелой дыхательной недостаточности, декомпенсированных кардиомиопатий или тяжелой сердечной недостаточности, печеночной недостаточности.

При применении препарата больными сахарным диабетом следует помнить, что Аритмил вводится только на 5% р-ре глюкозы.

При подозрении на диагноз интерстициального пневмонита необходимо провести рентгенологический контроль органов грудной клетки и решить вопрос об отмене препарата и уместности назначения кортикостероидов.

В некоторых случаях у больных, которые получали амиодарон, наблюдался острый дистресс-синдром непосредственно после операции. При использовании ИВЛ рекомендуется тщательный надзор за такими больными. Перед хирургической операцией следует информировать анестезиолога о том, что больной получал этот препарат.

Аритмил содержит йод (в 200 мг препарата содержится 75 мг йода), поэтому он может влиять на результаты тестов накопления радиоактивного йода в щитовидной железе, но не влияет на уровень гормонов Т3, Т4, ТТГ. Амиодарон может вызвать нарушение функции щитовидной железы, особенно у пациентов с ее дисфункцией в анамнезе (в том числе семейном). Поэтому перед началом, во время лечения и на протяжении нескольких месяцев после его завершения необходимо проводить тщательный клинический и лабораторный контроль функции щитовидной железы.

Не рекомендуется применять Аритмил с бета-блокаторами (кроме соталола и эсмолола), некоторыми блокаторами кальциевых каналов (верапамил, инъекционная форма дилтиазема), слабительными, которые стимулируют моторику кишечника и могут вызвать гипокалиемию. Также при сочетанном применении Аритмила и флекаинида необходимо, учитывая повышение плазмового уровня последнего, соответственно снижать дозу флекаинида и тщательно проводить мониторинг состояния пациента.

Во время лечения амиодароном не рекомендуется употреблять грейпфрутовый сок (риск повышения концентрации амиодарона в крови).

Побочные эффекты препарата обычно зависят от дозы, поэтому следует с осторожностью определять минимальную эффективную поддерживающуюся дозу, чтобы предотвратить или свести к минимуму риск возникновения нежелательных эффектов.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку препарат действует на щитовидную железу плода, применение препарата в период беременности противопоказано. Амиодарон выводится с грудным молоком в значительном количестве, поэтому при необходимости применения препарата женщинам, кормящим грудью, грудное вскармливание на протяжении лечения следует прекратить.

Дети. Детям в возрасте до 3 лет применение препарата противопоказано.

Р-р Аритмила содержит бензиловий спирт, который может вызвать токсические и аллергические реакции у детей в возрасте до 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поэтому в период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности.