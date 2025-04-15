Львов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,81
Экономия при брони: -4,89 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,94
Экономия при брони: -15,56 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,11
Экономия при брони: -3,99 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,45
Экономия при брони: -22,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,34
Экономия при брони: -5,22 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,99
Экономия при брони: -4,07 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,93
Экономия при брони: -8,70 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -1,10 грн