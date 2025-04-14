Одесса (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,17
Экономия при брони: -2,35 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,52
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,03
Экономия при брони: -7,52 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,03
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,76
Экономия при брони: -11,58 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,32
Экономия при брони: -21,14 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,02
Экономия при брони: -4,57 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,50
Экономия при брони: -3,82 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,77
Экономия при брони: -25,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,91
Экономия при брони: -1,77 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,68
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,03
Экономия при брони: -5,84 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,21
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,44
Экономия при брони: -7,38 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,75
Экономия при брони: -3,10 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,56
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,18
Экономия при брони: -3,14 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,96
Экономия при брони: -7,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,30
Экономия при брони: -3,49 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,72
Экономия при брони: -2,81 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,21
Экономия при брони: -18,75 грн