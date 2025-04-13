Харьков (адрес не указан)
Доступно в 360 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,16
Экономия при брони: -2,96 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,32
Экономия при брони: -2,67 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,69
Экономия при брони: -13,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,96
Экономия при брони: -7,07 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,36
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"