Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,27
Экономия при брони: -2,79 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,71
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,07
Экономия при брони: -4,36 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,61
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,64
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,66
Экономия при брони: -8,92 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,47
Экономия при брони: -4,32 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,24
Экономия при брони: -29,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,00
Экономия при брони: -3,91 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,43
Экономия при брони: -26,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,15
Экономия при брони: -0,35 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,85
Экономия при брони: -2,17 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,67
Экономия при брони: -17,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,88
Экономия при брони: -4,31 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,64
Экономия при брони: -24,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,26
Экономия при брони: -4,52 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,38
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,16
Экономия при брони: -10,42 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,10
Экономия при брони: -14,98 грн