Днепр (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,17
Экономия при брони: -4,56 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,63
Экономия при брони: -18,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,91
Экономия при брони: -4,20 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,78
Экономия при брони: -5,31 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,87
Экономия при брони: -26,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,24
Экономия при брони: -4,13 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,38
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,78
Экономия при брони: -5,68 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,51
Экономия при брони: -16,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,11
Экономия при брони: -7,48 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,12
Экономия при брони: -9,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,41
Экономия при брони: -7,38 грн
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,82
Экономия при брони: -2,86 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,06
Экономия при брони: -21,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,84
Экономия при брони: -4,37 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,93
Экономия при брони: -30,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,42
Экономия при брони: -3,23 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,10
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,13
Экономия при брони: -5,62 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,68
Экономия при брони: -18,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,73
Экономия при брони: -7,16 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,11
Экономия при брони: -9,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,26
Экономия при брони: -6,51 грн
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,66
Экономия при брони: -18,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил таблетки 200 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Аритмил таблетки 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"