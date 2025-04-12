Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Платифиллин-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: platyphylline;
1 мл раствора содержит платифиллина гидротартрата 2 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных расстройствах пищеварительной системы. Средства, применяемые при функциональных расстройствах кишечника.
Код АТС А03А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия платифиллина обусловлен блокадой М-холинорецепторов, в результате чего нарушается передача нервных импульсов с окончаний постганглионарных холинергических волокон на клетки иннервируемых эффекторных органов; оказывает прямое релаксирующее воздействие на гладкие мышцы. Блокирует также Н-холинорецепторы вегетативных ганглиев (значительно слабее).
Препарат обладает антихолинергическим дозозависимым эффектом: в меньших дозах ингибирует секрецию слюнных и бронхиальных желез, потоотделение, аккомодацию глаз, вызывает расширение зрачка, повышение частоты сердечных сокращений; в больших дозах — снижает сократительную активность пищеварительного тракта (включая желчевыводящие пути и желчный пузырь) и мочевыводящих путей, угнетает желудочную секрецию.
Холиноблокирующее действие в большей степени проявляется на фоне повышенного тонуса парасимпатической части нервной системы или действия М-холиностимуляторов.
Уменьшая влияние блуждающего нерва, улучшает сердечную проводимость, повышает возбудимость миокарда, увеличивает сердечный выброс. Вызывает расширение мелких сосудов кожи. В высоких дозах угнетает сосудодвигательный центр и блокирует симпатические ганглии, вследствие чего расширяются сосуды и снижается артериальное давление (главным образом при внутривенном введении). Вызывает расслабление гладкой мускулатуры матки, мочевого пузыря и мочевыводящих путей; действуя спазмолитически, устраняет болевой синдром. Расслабляет гладкую мускулатуру бронхов при ее спазмировании, вызванном повышением тонуса блуждающего нерва или холиностимуляторами; увеличивает объем дыхания, угнетает секрецию бронхиальных желез.
Близок к атропину по влиянию на периферические холинореактивные системы, но менее токсичен и лучше переносится. По сравнению с атропином имеет меньшее влияние на периферические М-холинорецепторы, в меньшей степени вызывает тахикардию (особенно при применении в больших дозах) и слабее угнетает секрецию желез внутренней секреции.
Фармакокинетика.
Платифиллин легко проходит через гистогематические барьеры (включая гематоэнцефалический), клеточные и синаптические мембраны. При введении больших доз накапливается в тканях центральной нервной системы в значимых концентрациях. Метаболизируется в печени. Выводится почками и кишечником.
При правильном применении (дозы, интервалы между приемами) не кумулируется.
Показания
В составе комплексной терапии: гастродуоденит, функциональная диспепсия, пилороспазм, холецистит, холелитиаз, кишечная колика, почечная колика, желчная колика. Бронхиальная астма (для предупреждения бронхоспазма), бронхорея. Альгодисменорея. Спазм церебральных артерий. Ангиотрофоневроз.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Острое кровотечение. Тиреотоксикоз. Гипертермический синдром. Ахалазия пищевода, стеноз привратника, атония кишечника. Глаукома. Печеночная и почечная недостаточность. Миастения. Задержка мочи или предрасположенность к ней. Повреждения мозга.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает седативное и снотворное действие фенобарбитала, пентобарбитала, магния сульфата и этаминала натрия, эффекты Н2-гистаминоблокаторов, назначаемых внутрь, дигоксина и рибофлавина (замедляет перистальтику и улучшает всасывание) блокирует эффекты прозерина. Адреномиметики и нитраты потенцируют повышение внутриглазного давления.
Устраняет брадикардию от приема верапамила; тошноту, рвоту и брадикардию от приема морфина.
М-холиноблокаторы, амантадин, галоперидол (у больных шизофренией возможно снижение антипсихотического эффекта), фенотиазин, ингибиторы моноаминоксидазы, трициклические антидепрессанты, бензактизин, хинидина сульфат, изониазид, некоторые антигистаминные препараты, дизопирамид, новокаинамид повышают риск развития антихолинергических побочных эффектов. Не применять одновременно с антихолинестеразными препаратами.
Морфин усиливает угнетающее действие на сердечно-сосудистую систему, ингибиторы МАО — положительный хроно- и батмотропный эффект, сердечные гликозиды — положительное батмотропное действие, хинидин и новокаинамид — холиноблокирующее действие.
При боли, связанной со спазмами гладкой мускулатуры, действие препарата усиливают анальгетики, седативные средства, транквилизаторы; при сосудистых спазмах— гипотензивные и седативные средства.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы или обструкцией мочевыводящих путей, болезнью Дауна, детским церебральным параличом; при рефлюкс-эзофагите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом; при неспецифическом язвенном колите, мегаколоне; больным в возрасте от 40 лет с учетом возможного проявления недиагностированной глаукомы; при вегетативной (автономной) нейропатии; больным пожилого возраста или ослабленным больным; при хронических заболеваниях легких, протекающих с низкой продукцией густой трудноотделяемой мокроты, или при обратимой обструкции. У пациентов с ксеростомией длительное применение может вызвать дальнейшее снижение слюноотделения.
Способ применения и дозы
Применять подкожно.
Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет для купирования спастической боли, затянувшегося приступа бронхиальной астмы, церебральных и периферических ангиоспазмов вводить по 1–2 мл 1–2 раза в сутки.
При курсовом лечении подкожно вводить по 1–2 мл 1–2 раза в сутки на протяжении 10–15–20 дней.
Разовая и суточная дозы, частота введения устанавливаются индивидуально врачом в зависимости от показаний и возраста пациента. Максимальная разовая доза — 10 мг, максимальная суточная доза — 30 мг.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 15 лет.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, снижение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия (включая экстрасистолию), покраснение лица, приливы, снижение артериального давления.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, дизартрия, возбуждение центральной нервной системы, бессонница, тревога, амнестический синдром.
Со стороны органов зрения: мидриаз, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны дыхательной системы: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая трудно откашливается.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, уменьшение потоотделения, сухость кожи.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции (включая анафилактический шок).
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Раствор для инъекций 2 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 в коробке; № 5×2, № 10 в блистере в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.