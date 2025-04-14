Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн