Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 500 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
103,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн