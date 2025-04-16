Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн