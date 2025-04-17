Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн