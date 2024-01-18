ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ* (PLATYPHYLLINI HYDROTARTRAS*) Действующее вещество
алкалоид крестовника (Senecio rhombofolius; S. platyphyllus). Относится к холинолитическим средствам (блокирует холинореактивные системы вегетативных ганглиев). Близок к атропину по влиянию на периферические холинореактивные системы, но менее токсичен и лучше переносится. Оказывает слабовыраженное седативное действие на ЦНС, влияет на сосудодвигательный центр, обладает спазмолитическим эффектом. По сравнению с атропином в меньшей степени влияет на секрецию и аккомодацию при применении в офтальмологии.
БА, ангиоспазм (АГ, стенокардия, спазм сосудов головного мозга), печеночная, почечная, кишечная колики, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; в офтальмологии — для расширения зрачка (действие в течение 5–6 ч) или с лечебной целью.
п/к, для купирования колики и острой боли при пептической язве взрослым вводят по 1–2 мл 0,2% р-ра. При курсовом лечении вводят п/к 1–2 мл 0,2% р-ра в течение 10–15–20 дней. Максимальные дозы для взрослых: разовая — 0,01 г, суточная — 0,03 г.
глаукома, органические заболевания печени и почек, астения, гипертрофия предстательной железы.
при передозировке возможны ощущение сухости во рту, сердцебиение, мидриаз, возбуждение, головокружение, затруднение мочеиспускания.
при отравлениях платифиллина гидротартратом применяют физостигмина салицилат в изотоническом р-ре натрия хлорида (в/в каждые 5 мин), прозерин. При артериальной гипотензии физостигмин противопоказан. Назначают преднизолон. Форсированный диурез и ощелачивание крови, катетеризация мочевого пузыря. При угрожающей жизни тахикардии — хинидина сульфат, пропранолол. Оксигенотерапия.