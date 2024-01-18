алкалоид крестовника (Senecio rhombofolius; S. platyphyllus). Относится к холинолитическим средствам (блокирует холинореактивные системы вегетативных ганглиев). Близок к атропину по влиянию на периферические холинореактивные системы, но менее токсичен и лучше переносится. Оказывает слабовыраженное седативное действие на ЦНС, влияет на сосудодвигательный центр, обладает спазмолитическим эффектом. По сравнению с атропином в меньшей степени влияет на секрецию и аккомодацию при применении в офтальмологии.