Платифиллин-Здоровье (Platyphyllinum-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Платифиллин-Здоровье раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
138,80 грн