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Ольхи соплодия (Alni fructus)

Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка с внутренним пакетом №1
Цены в Киев
от 37,93 грн
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Характеристики
Производитель
ЗАО "Лектравы"
Форма выпуска
Соплодия
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5855/01/01 от 07.07.2016
Международное название

Ольхи соплодия инструкция по применению

Состав

действующее вещество: ольхи соплодия (Alni fructus);

1 пачка содержит ольхи соплодий (Alni fructus) 40 г или 100 г;

1 фильтр-пакет содержит ольхи соплодий (Alni fructus) 2,5 г.

Лекарственная форма

Соплодия.

Основные физико-химические свойства:

цельное сырье: яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи (шишки) с плодоножками или без них, чешуйки или плоды; цвет соплодий и веточек темно-бурый или темно-коричневый; запах слабый; вкус вяжущий;

измельченное сырье: кусочки плодоножек, чешуек, осей соплодий различной формы и плоды-орешки, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета запах слабый; вкус вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.

Код АТС А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества соплодий оказывают вяжущее, дезинфицирующее, противовоспалительное, десенсибилизирующее и кровоостанавливающее действие; способствуют уменьшению бродильных и гнилостных процессов при хронических заболеваниях пищеварительного тракта, а также эпителизации слизистых оболочек.

Показания

Острые и хронические энтериты, энтероколиты, колиты, диспепсии (в комплексном лечении).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способ применения и дозы

Цельное сырье: 2 столовые ложки поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

Измельченное сырье: 1 столовую ложку измельченных соплодий поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и подросткам в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте старше 5 лет по назначению врача.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Соплодия по 40 г в пачках; по 100 г в пачках с внутренним пакетом; по 2,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачках или в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.