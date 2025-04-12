Ольхи соплодия (Alni fructus)
Ольхи соплодия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ольхи соплодия (Alni fructus);
1 пачка содержит ольхи соплодий (Alni fructus) 40 г или 100 г;
1 фильтр-пакет содержит ольхи соплодий (Alni fructus) 2,5 г.
Лекарственная форма
Соплодия.
Основные физико-химические свойства:
цельное сырье: яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи (шишки) с плодоножками или без них, чешуйки или плоды; цвет соплодий и веточек темно-бурый или темно-коричневый; запах слабый; вкус вяжущий;
измельченное сырье: кусочки плодоножек, чешуек, осей соплодий различной формы и плоды-орешки, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета запах слабый; вкус вяжущий.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТС А16А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества соплодий оказывают вяжущее, дезинфицирующее, противовоспалительное, десенсибилизирующее и кровоостанавливающее действие; способствуют уменьшению бродильных и гнилостных процессов при хронических заболеваниях пищеварительного тракта, а также эпителизации слизистых оболочек.
Показания
Острые и хронические энтериты, энтероколиты, колиты, диспепсии (в комплексном лечении).
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Способ применения и дозы
Цельное сырье: 2 столовые ложки поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.
Измельченное сырье: 1 столовую ложку измельченных соплодий поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.
Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и подросткам в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке.
Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 5 лет по назначению врача.
Побочные реакции
Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
Соплодия по 40 г в пачках; по 100 г в пачках с внутренним пакетом; по 2,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачках или в пачках с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Лектравы».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.