Цельное сырье: 2 столовые ложки поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

Измельченное сырье: 1 столовую ложку измельченных соплодий поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3–4 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и подросткам в возрасте старше 14 лет — по 1 столовой ложке; детям в возрасте 10–14 лет — по 1 десертной ложке, детям в возрасте 5–10 лет — по 1 чайной ложке.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.