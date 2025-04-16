Ольхи соплодия (Alni fructus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
55,15
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,77
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
55,17
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,39
Экономия при брони: -5,57 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,53
Экономия при брони: -3,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,60
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
58,26
Экономия при брони: -2,37 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,68
Экономия при брони: -2,46 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
76,93
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,09
Экономия при брони: -2,63 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,40
Экономия при брони: -3,45 грн