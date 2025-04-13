Ольхи соплодия (Alni fructus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
97,00
Экономия при брони: -20,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,54
Экономия при брони: -5,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
76,39
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,05
Экономия при брони: -2,24 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,39
Экономия при брони: -2,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,10
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
76,36
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,20
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,17
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,19
Экономия при брони: -8,36 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,10
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
45,91
Экономия при брони: -1,91 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
63,00
Экономия при брони: -4,41 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,25
Экономия при брони: -4,40 грн