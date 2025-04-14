Ольхи соплодия (Alni fructus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
44,25
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
62,34
Экономия при брони: -6,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,09
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,80
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,52
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,43
Экономия при брони: -4,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,71
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,18
Экономия при брони: -3,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,13
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,77
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,15
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
63,75
Экономия при брони: -2,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,03
Экономия при брони: -2,21 грн