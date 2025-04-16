Ольхи соплодия (Alni fructus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
57,57
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,75
Экономия при брони: -4,71 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,36
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
76,58
Экономия при брони: -3,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,90
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,95
Экономия при брони: -6,07 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
61,98
Экономия при брони: -2,09 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
62,76
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,88
Экономия при брони: -2,16 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,25
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,63
Экономия при брони: -4,34 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"