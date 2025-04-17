Ольхи соплодия (Alni fructus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -16,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,29
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,17
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,40
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,05
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
57,34
Экономия при брони: -1,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
63,97
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,95
Экономия при брони: -2,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -16,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,80
Экономия при брони: -16,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Ольхи соплодия соплодия 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,76
Экономия при брони: -11,47 грн