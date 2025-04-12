Препарат принимают внутрь, во время еды, желательно одновременно с пищей.

Для ребенка можно капсулу раскрыть на две половинки, все содержимое капсулы или, при необходимости, примерно половину содержимого высыпать и смешать с пищей или напитком, предназначенными для ребенка.

Йогурт по 2 млрд активных клеток

Для лечения препарат назначают:

дети от 3 месяцев до 1 года: 0,5–1 капсула в день;

дети от 1 года до 3 лет: 1–2 капсулы в день;

дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 3 раза в день;

взрослые и дети с 12 лет: 1–2 капсулы 3 раза в день.

Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.

Профилактически препарат назначается взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Детям до 12 лет — по 0,5 капсулы в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.

Йогурт по 4 млрд активных клеток

Для лечения препарат назначают:

дети от 1 года до 3 лет: 0,5–1 капсула в день;

дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 1–2 раза в день;

взрослые и дети с 12 лет: 1 капсула 3 раза в день.

Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.

Профилактически препарат назначается детям от 3 до 12 лет: по 0,5 капсулы в день, взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.