Йогурт (Yogurt)
Йогурт инструкция по применению
Состав
действующие вещества:
1 капсула содержит 2 млрд или 4 млрд активных клеток (КОЕ): Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus;
вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, кислота аскорбиновая.
Форма выпуска
Капсулы.
Код АТС. A07F А51. Антидиарейные микроорганизмы. Комбинация лактобактерий.
Противопоказания
Противопоказан при повышенной чувствительности к активным и вспомогательным ингредиентам препарата или к желатиновой капсуле.
Особенности применения
Препарат принимается во время еды. Детям или взрослым, которые не могут проглотить капсулу, рекомендуется открыть капсулу и смешать ее содержимое с небольшим количеством еды или жидкости.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь, во время еды, желательно одновременно с пищей.
Для ребенка можно капсулу раскрыть на две половинки, все содержимое капсулы или, при необходимости, примерно половину содержимого высыпать и смешать с пищей или напитком, предназначенными для ребенка.
Йогурт по 2 млрд активных клеток
Для лечения препарат назначают:
дети от 3 месяцев до 1 года: 0,5–1 капсула в день;
дети от 1 года до 3 лет: 1–2 капсулы в день;
дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 3 раза в день;
взрослые и дети с 12 лет: 1–2 капсулы 3 раза в день.
Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.
Профилактически препарат назначается взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Детям до 12 лет — по 0,5 капсулы в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.
Йогурт по 4 млрд активных клеток
Для лечения препарат назначают:
дети от 1 года до 3 лет: 0,5–1 капсула в день;
дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 1–2 раза в день;
взрослые и дети с 12 лет: 1 капсула 3 раза в день.
Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.
Профилактически препарат назначается детям от 3 до 12 лет: по 0,5 капсулы в день, взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре от 4 до 8 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
Йогурт по 2 млрд активных клеток: капсулы №30 и №75 в полиэтиленовых флаконах, капсулы №15 в блистерах, по 1 блистеру в картонной коробке.
Йогурт по 4 млрд активных клеток: капсулы №30 в полиэтиленовых флаконах.
Производитель
Фармасайнс Инк.
Адрес: 6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек, Н4Р 2Т4, Канада.