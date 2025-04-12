Лактобактерии, комбинации

Йогурт (Yogurt)

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Йогурт
Йогурт
Капсулы 2 млрд. cfu флакон полиэтиленовый №75
Pharmascience
от 234,36 грн
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Йогурт
Йогурт
Капсулы 2 млрд. cfu флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
от 116,70 грн
в 362 аптеках
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Йогурт
Йогурт
Капсулы 4 млрд. cfu флакон полиэтиленовый №30
Pharmascience
от 304,10 грн
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Йогурт
Йогурт
Капсулы 2 млрд. cfu блистер №15
Pharmascience
от 101,49 грн
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Инструкция указана для Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75

Йогурт инструкция по применению

Инструкция указана для Йогурт капсулы 2 млрд. CFU флакон полиэтиленовый №75

Состав

действующие вещества: 

1 капсула содержит 2 млрд или 4 млрд активных клеток (КОЕ): Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus;

вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, кислота аскорбиновая.

Форма выпуска

Капсулы.

Код АТС. A07F А51. Антидиарейные микроорганизмы. Комбинация лактобактерий.

Противопоказания

Противопоказан при повышенной чувствительности к активным и вспомогательным ингредиентам препарата или к желатиновой капсуле.

Особенности применения

Препарат принимается во время еды. Детям или взрослым, которые не могут проглотить капсулу, рекомендуется открыть капсулу и смешать ее содержимое с небольшим количеством еды или жидкости.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, во время еды, желательно одновременно с пищей.

Для ребенка можно капсулу раскрыть на две половинки, все содержимое капсулы или, при необходимости, примерно половину содержимого высыпать и смешать с пищей или напитком, предназначенными для ребенка.

Йогурт по 2 млрд активных клеток

Для лечения препарат назначают:

дети от 3 месяцев до 1 года: 0,5–1 капсула в день;

дети от 1 года до 3 лет: 1–2 капсулы в день;

дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 3 раза в день;

взрослые и дети с 12 лет: 1–2 капсулы 3 раза в день.

Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.

Профилактически препарат назначается взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Детям до 12 лет — по 0,5 капсулы в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.

Йогурт по 4 млрд активных клеток

Для лечения препарат назначают:

дети от 1 года до 3 лет: 0,5–1 капсула в день;

дети от 3 лет до 12 лет: 1 капсула 1–2 раза в день;

взрослые и дети с 12 лет: 1 капсула 3 раза в день.

Курс лечения — 25–30 дней. При необходимости курс можно повторить.

Профилактически препарат назначается детям от 3 до 12 лет: по 0,5 капсулы в день, взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 капсуле в день. Продолжительность курса — 25–30 суток.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4 до 8 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Йогурт по 2 млрд активных клеток: капсулы №30 и №75 в полиэтиленовых флаконах, капсулы №15 в блистерах, по 1 блистеру в картонной коробке.

Йогурт по 4 млрд активных клеток: капсулы №30 в полиэтиленовых флаконах.

Производитель

Фармасайнс Инк.

Адрес: 6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек, Н4Р 2Т4, Канада.

Характеристики
Производитель
Pharmascience
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
2 млрд. CFU
Количество штук в упаковке
75 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17496/01/01 от 08.07.2024